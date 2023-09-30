“عشان متروحش في داهية”.. عقوبات البطاقة الشخصية تعرضك لغرامة مالية كبيرة في هذة الحالات|| متقولش معرفش

يوجه العديد من حملة البطاقات الشخصية استفساراتهم حول العقوبات المفروضة بشأن البطاقة الشخصية، وذلك بعد صدور قرار من الأحوال المدنية ينص على تفرض عقوبات على أصحاب البطاقة الشخصية في حالات معينة، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على هذه العقوبات، بالإضافة إلى تقديم معلومات إضافية.

عقوبات البطاقة الشخصية

أصدر قانون الأحوال المدنية عددًا من العقوبات المتعلقة بالبطاقة الشخصية، والتي يسعى الكثيرون إلى معرفتها، من بين هذه العقوبات يمكن التعرف على النقاط التالية:

دفع غرامة تقدر بحوالي 100 جنيه مصري عند تأخر إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة، عندما يبلغ المواطن خمسة عشر عامًا وستة أشهر.

في حالة احتفاظ المواطن بالبطاقة المنتهية، يتوجب عليه دفع غرامة مالية تقدر بـ 100 جنيه مصري.

تدفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة المنتهية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها، مع مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

عدم تحديث حالة البطاقة يترتب عليه دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا مصريًا.

يتعين على المواطن دفع غرامة مالية تقدر بـ 50 جنيهًا في حالة فقدان أو تلف بطاقة الرقم القومي واستخدام نسخة غير شخصية منها.

في حالة استخدام بطاقة غير شخصية، يعاقب المواطن بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه.

الحالات المستثناة من الغرامات

وأوضحت وزارة الداخلية أن هناك بعض الفئات التي لا تتعين عليها دفع غرامة بطاقة الرقم القومي، وتشمل ذلك:

الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض.

كبار السن.

ذوو الاحتياجات الخاصة.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي

يمكن للمواطن تجديد بطاقته الشخصية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: