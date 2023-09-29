مش هتدفع فاتورة الأرضي تاني”.. المصرية للاتصالات تعلن 4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي شوف نفسك لتكون منهم

مع اقتراب موعد دفع فواتير الهاتف الأرضي في شركة المصرية للاتصالات، يبحث العديد من المشتركين عن الطرق المثلى للاستعلام عن فواتيرهم والتعرف على الفئات المعفاة من دفعها، لذلك في هذا المقال سنلقي نظرة على كيفية استعلام الفاتورة ووسائل الدفع المتاحة لعام 2023 ومعرفة الفئات المعافاة من فاتورة التليفون الأرضي.

استعلام فاتورة الهاتف الأرضي لعام 2023

لتسهيل العملية قدمت شركة المصرية للاتصالات وسائل سهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع شركة المصرية للاتصالات وفتح القسم المخصص للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

اختيار “استعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

إدخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي الخاص بك.

انقر على “عرض الفواتير” للحصول على تفاصيل فاتورتك.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي لعام 2023

يمكن لمالكي الهاتف الأرضي دفع فاتورتهم عبر عدة وسائل مختلفة، وتشمل:

الدفع عن طريق السنترالات المنتشرة في مناطق مختلفة.

الدفع عبر فروع شبكة وي.

الدفع عبر المحافظ الإلكترونية باستخدام محافظ فودافون كاش، أورانج، أو اتصالات.

الدفع عبر خدمات فوري وأمان وي، وتطبيقات أخرى للدفع.

الدفع عبر حساب البنك أو باستخدام منصات الدفع الإلكتروني مثل انستا باي.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الهاتف الأرضي

تقدم الشركة المصرية للاتصالات إعفاءات من دفع فواتير التليفون الأرضي للفئات التالية:

كبار السن : الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين عامًا ويكونون مسجلين كمالكين للخط الأرضي.

: الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين عامًا ويكونون مسجلين كمالكين للخط الأرضي. ذوي الاحتياجات الخاصة : الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو جسدية ويكونون مسجلين كمالكين للخط الأرضي.

: الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو جسدية ويكونون مسجلين كمالكين للخط الأرضي. أصحاب الدخل المحدود : يشمل بعض الفئات من الأشخاص ذوي الدخل المحدود.

: يشمل بعض الفئات من الأشخاص ذوي الدخل المحدود. المتقاعدين: بعض المتقاعدين قد يحصلون على إعفاء من دفع فواتير التليفون الأرضي وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على خدمة الهاتف الأرضي

لتقديم طلب للحصول على خدمة الهاتف الأرضي، يجب تقديم الوثائق التالية: