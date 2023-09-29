معدلات القبول الموحد في جامعة مؤته للعام الدراسي 2023-2024 كافة التخصصات

معدلات القبول الموحد في جامعة مؤته.. يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات الذين أنهوا مرحلة التوجيهي عن معدلات القبول في جامعة مؤته التي تعد من أكبر وأبرز الجامعات في الأردن، فضلاً عن أنها تضم العديد من التخصصات المختلفة، التي يبحث عنها كل الطلبة بحيث يتمكنوا من التقديم إليها والعمل على الدراسة فيها بكل سهولة، ويمكن معرفة معدلات القبول، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

معدلات القبول الموحد في جامعة مؤته

حددت وزارة التعليم العالي في الأردن، جميع التخصصات التي يرغب الطالب بالتقديم إليها داخل جامعة مؤتة وهي تتمثل في التالي:-

تقبل كلية التجميل من مجموع 82.50%.

بينما كلية الهندسة المدنية تقبل من 80.20%.

إضافة إلى أن كلية هندسة علوم الكمبيوتر تقبل من مجموع 80.25%.

فضلاً عن أن هندسة ميكانيكي تقبل من 80%.

هذا وأن هندسة كيميائي تقبل من مجموع 80%.

هندسة كهرباء تقبل من 80.30%.

في حين أن الهندسة الكهربائية تقبل من 80.05%.

كلية علوم الحياة تقبل من 73.80%.

إنتاج الخضار تقبل من 65.75%.

الفيزياء 71.90%.

أمن المعلومات 75.70%.

شروط القبول في جامعة مؤتة

هناك مجموع من الشروط الهامة من أجل التقديم في جامعة مؤتة بالجناح العسكري، وفقًا لما يأتي:-

ألا يقل عمر الطالب عن 20 عامًا.

يجب وأن يكون أعزب.

ألا يقل طوله عن 165سم.

يجب وأن متناسق الطول مع الوزن.

عدم ترشحه إلى الإدارة العسكرية.

ألا يقل مجموعة عن 65%.

يذكر أن التقديم في الجامعات الأردنية بدأ منذ الأيام قليلة الماضية، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من التقديم فيها والإلتحاق بالتخصص الذي يرغب فيه.