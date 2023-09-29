«الزيادة بأثر رجعى».. متى صرف علاوة غلاء المعيشة 2023 لاصحاب المعاشات

متى صرف علاوة غلاء المعيشة؟ قال اللواء جمال عوض مدير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، إن العلاوة الخاصة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة غلاء المعيشة، سيبدأ صرفها أول نوفمبر المقبل، لترتفع تكلفة المعيشة زيادة 300 جنيه، وسيتم تمديده بأثر رجعي لجميع أصحاب المعاشات اعتبارا من أكتوبر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

متى صرف علاوة غلاء المعيشة؟

بعد أن أكد اللواء جمال عوض متى صرف علاوة غلاء المعيشة؟ حيث أشار إلى أن الصرف لأصحاب المعاشات سيكون في 1 نوفمبر 2023 بأثر رجعي أي سيتم صرف مبلغ 300 جنية علاوة شهر أكتوبر + 300 جنية علاوة شهر نوفمبر أي سيستفيد أصحاب المعاشات بمبلغ 600 جنية.

وأضاف عوض، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف الحماية الاجتماعية في نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص 300 جنيه، وهذا العام قرر زيادتها من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وهو ما يعني مع الجديد بزيادة، سيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

وكشف أن تكلفة الحزمة بلغت 32 مليار جنيه وتحملتها خزينة الدولة، قائلاً: “في الواقع في القانون الذي أقره مجلس الوزراء تتحمل خزينة الدولة هذا العبء المتزايد كما في القانون، ونحن ملتزمون بذلك لأن الزيادة الجديدة في المعاشات ستتحملها الموازنة العامة للدولة وليس صندوق المعاشات”.

وأوضح أنه تم تحديد الحد الأدنى للمعاش وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي أدخل سلسلة من الإصلاحات على نظام المعاشات، حيث أنشأ آلية لتعديل الحد الأدنى أو راتب الاشتراك التأميني في الأول من يناير من كل عام.

وأضاف أن الحد الأدنى للمعاش حاليًا هو 1105 جنيهاََ، ومن المتوقع أن يصبح 1300 جنيه في يناير من العام المقبل، بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاش الآن 8720 جنيهًا ومن المتوقع أن يصبح 10000 جنيه في يناير 2024.