“في المدن الجديدة” حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2023 الإعلان الـ 18 عبر صندوق الإسكان الاجتماعى

حظيت حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2023 باهتمام المواطنين، وتهدف وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إلى دعم المواطنين من خلال مشروع المدن الجديدة 2023 للإسكان الميسر لتوفير السكن والحياة الآمنة لهم.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2023

وأعلن صندوق توفير الإسكان عبر موقعه الرسمي عن خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2023 كالتالي:

للحصول على شقة إسكان اجتماعي عام 2023 يجب على الطلاب شراء كتيب الشروط.

يجب على الطلاب تقديم المستندات المطلوبة لحجز شقة إسكان اجتماعي لعام 2023 وتحميلها عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريباً من انتهاء فترة التسجيل، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بنشر قائمة الفائزين، أي المستوفين للشروط والأحكام.

صندوق الإسكان الاجتماعي يحدد مواعيد تقسيط شقق الإسكان الاجتماعي.

يقوم ممثل الاستعلام بالتأكد من صحة معلومات وبيانات التسجيل ويقوم بزيارة مكان إقامة مقدم الطلب أو مكان عمله، وفي حال تطابق بيانات مقدم الطلب مع وثيقته الرسمية، يقوم بإرسال المستند إلى البنك.

بعد تحويل المستندات للبنك، يقوم البنك بالتواصل مع الممول لتحديد طريقة الدفع لاستلام الدفعة الأولى والأقساط الشهرية المتبقية، ويتم توقيع العقد بعد تحديد رقم المنزل وموقعه.

في حال التواصل يتم تحويل مقدم الطلب إلى تابعة لجهاز المدينة.

ويمكن حجز الشقق من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

كشف رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة قبل نهاية العام الجاري، مجهزة بمرافق متنوعة وسيبلغ عدد الوحدات في ذلك الإعلان الجديد نحو 50 ألف وحدة ستكون موزعة في المدن الجديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق العاصمة – برج العرب الجديدة – سوهاج الجديدة – الأقصر الجديدة – أسوان الجديدة – العبور الجديدة – مدينة ناصر، وغيرها العديد من المدن).