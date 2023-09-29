“بشرى سارة” اخر اخبار قانون التصالح على المباني 2023 | موعد إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء 2023

اخر اخبار قانون التصالح على المباني، مجلس الوزراء يناقش حالياً قانون التصالح لمخالفات البناء الجديد، ويتم صياغتها وفقًا للقانون الجديد بعد تعديل بعض أحكام القانون القديم رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح لمخالفات البناء، وسيتم إصدار الخطة قريبًا، ونوافيكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال أخر المستجدات بشأن هذا القانون الجديد فتابعوا معنا.

اخر اخبار قانون التصالح على المباني

أراد الكثير من الناس التعرف على قانون التصالح على المباني، فأوضح مجلس الوزراء هذا القانون على النحو التالي:

يسمح للأعمدة بالتنسيق مع صب السقف.

بعد بناء الجدار، قد تحدث المصالحة داخل الجدار.

يسمح بالتنظيم في المناطق التي تزيد مساحتها عن 36 مترًا، على أن يحدد المحافظ سعر متر التنظيم.

التصالح يسمح بإعادة الاستخدام.

ويجوز التصالح في المخالفات على أملاك الدولة بموافقة السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك المخالفات على نهر النيل والآثار.

ويجوز التصالح للمباني التي تتعدى على خطوط التخطيط بموافقة السلطة المختصة.

يمكن التصالح مع جميع الأنشطة سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية أو غيرها في المباني الواقعة خارج عقارات المدينة.

موعد إصدار قانون التصالح في مخلفات البناء

ويتساءل الكثير من الناس متى يصدر قانون التصالح على المباني، وأوضح السيد شمس الدين أن قانون التصالح كان لصالح المواطنين والحكومة سحبته من البرلمان ليتم تعديله.

ويرى أن مشروع القانون متوازن وقال إن الحكومة ستعرض مشروع القانون مرة أخرى اعتبارًا من أكتوبر من العام الجاري وتؤجل مناقشته حتى أكتوبر، على أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس النواب ويلبي توصيات المجتمع بأكمله.