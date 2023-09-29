عرض نتائج القبول الموحد في جامعات الأردن 2023 شروط التقديم في الجامعات الأردنية

بعد أن انتهى الطلبة من الثانوية العامة وظهرت النتائج، بدأو يتساءلون عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية من أجل التقديم والإلتحاق بها، حيث إن وزارة التعليم العالي قامت بالإعلان عن جميع النتائج الخاصة بالقبول في الجامعات لهذا العام، إضافة إلى إمكانية معرفة النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بالأردن

هناك بعض الخطوات من أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية، وفقًا لما يلي:-

في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي.

ثم يتم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

الضغط مباشرة على زر “نتائج القبول الموحد”.

إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

بعدها يتم التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.

الضغط بعد ذلك على زر “إظهار النتائج”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج والقبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد.

شروط القبول في جامعات الأردن

جاءت أهم شروط القبول الموحد في الجامعات الأردنية، وفقًا لما يلي:-