هسه ظهرت.. كـشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 الوجبة الأخيرة وزارة العمل

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة، بالنسبة لمعرفة أسماء المستفيدين من المنح المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فيبدو أن الانتظار والبحث المستمر سيكون مطلوبا للأفراد المستحقين للحصول على المنح، وهذا يتطلب انتظار إعلان الدفعة الجديدة من قوائم شمول الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة، نظراً للأحداث المدمرة العديدة التي أثرت بشدة على اقتصاد البلاد العراقية، قررت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية تنفيذ برنامج منح بعنوان الرعاية الاجتماعية، يهدف إلى تقديم الدعم للأشخاص الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من العائلات العراقية.

ويهدف البرنامج إلى توفير مصدر دخل شهري للعوائل الفقيرة في محافظات العراق، وسيتم الإعلان عن قائمة المستفيدين بشكل دوري لضمان عدم حدوث اكتظاظ أو تأخير في توزيع المساعدات، كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق جميع المواطنين ومنحهم فرصة العيش بكرامة في البلد الذي قضوا فيه حياتهم كلها.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لمعرفة ما إذا كنت مشمولاً ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة ببرنامج المساعدة الشهرية للعوائل الأشد فقراً في العراق عليك اتباع الخطوات التالية:-

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية .

. ابحث عن رمز استعلام قائمة موظفي الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

سيُطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية بدقة. ابدأ بإدخال اسمك الكامل.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

اختر الوجبة التاسعة الدفعة الجديدة.

انقر فوق زر الاستعلام.

بعد اتخاذ هذه الخطوات، ستظهر لك نتائج توضح ما إذا كنت تتلقى مخصصاتك الشهرية أم لا، إذا تم تضمينك، ستجد المزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على المساعدة والإجراءات اللازمة.