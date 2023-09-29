“هتتفرج ببلاش” القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2023

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم وسان جورج الاثيوبي في الجولة 32 من دوري ابطال افريقيا وكذلك موعد والقنوات الناقلة وتفاصيل مباراة الاهلي وسان جورج وتردد قنوات مباراة الاهلي اليوم ومعلق مباراة الاهلي اليوم، حيث ينتظر عشاق المارد الأحمر وكرة القدم الأفريقية بشكل عام مباراة الإياب التي تقام مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس من أهم القنوات الناقلة لمباريات الأهلي وسان جورج اليوم، حيث أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، أن مباراة الأهلي اليوم ستنقل مباشرة على قناة أون تايم سبورتس 1 وذلك في تمام الساعة السابعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم، تبث قناة اون تايم سبورت 1 مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي، ويمكن ضبط تردد القناة كالآتي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

عامل التصحيح: 5/6.

معلق مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي اليوم

كما أعلنت قناة اون تايم سبورتس اليوم، أن معلق مباراة الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي سيكون أيمن كاشف.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الإثيوبى

أقيمت مباراة الذهاب من دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، حيث فاز الأهلي على سان جورج بنتيجة 3-0، وسجل أول هدفين في المباراة حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58، فيما سجل أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان الفريق الأثيوبي قد تأهل لملاقاة لأهلي بعد فوزه على غريمه كي إم كي إم 2-1 في مباراة الذهاب وفاز في مباراة الثانية 3-1.