إليك رابط مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 68 شاهد VIP وملخص كامل HD حيث حظت الحلقة الثامنة والستون من مسلسل كريستال على اهتمام كبير من محبي الدراما التركية المعربة وخاصة مع تزايد الأحداث غير المتوقعة في المسلسل بشكل مستمر مما جعلها تستحق المشاهدة. نجح المسلسل في تقديم قصة مشوقة جذبت الجماهير والنقاد، مما أدى إلى زيادة شعبيته، تابع معنا ملخص الحلقة 86 من مسلسل كريستال كامل HD ورابط مشاهدته.

ملخص مسلسل كريستال الحلقة 68

تتصاعد الأحداث بعد فقدان فاي وجواد، ما يثير غضب باسل. يقدم عامر صفقة تجارية لجواد، في حين تهرع فاي سراً إلى منزل جواد. يقرر باسل اتباع نصيحة علياء، وتتوتر الأمور بين ورد ورفيف. تنفذ رحاب انتقامها من ندى ورد التي خدعت باسل. وفي الوقت نفسه، تقاطع لمياء حفل زفاف فاي بأخبار مفاجئة.

تتواجه الشخصيات مع أحداث مهمة. بعد أخبار صادمة، يتحاول مالك التعامل معها، في حين تسعى فاي لكشف ماضيها وتوبيخ لمياء ومالك. ينضم جواد إلى فاي في مخططها، ويتمكن تامر من إثبات براءته أمام رفيف عامر. تثير علياء غضبها بعد نشر المقابلة الصحفية لفاي، وتبدأ في تبتيز وارد ومالك. تتحول رحاب من سعيها للانتقام ضد علياء، وتبدأ فاي رحلتها الجديدة بنجاح، على الرغم من اختيارها مكانًا غير متوقع لموعدها مع وارد. يلتقي “مالك” بشخص غير متوقع.

أحداث مسلسل كريستال الحلقة الثامنة والستون

ستشهد الأحداث تأثر باسل بعد أن يسمع حوارًا بين فاي وجواد. يقول لها: “أنتِ تزوجتيه فقط لتجبريني”، مما يدفعها إلى اكتشاف السبب الحقيقي وراء موافقة فاي على الزواج منه. بعد ذلك، ينهار باسل ويبدأ في التعامل بشكل سيء مع فاي والفنانة ستيفاني عطا الله.

رابط مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة 68 شاهد VIP

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القنوات الناقلة مسلسل كريستال

يتم عرض مسلسل كريستال على عدة قنوات، ومنها:

MBC مصر 2.

MBC العراق.

موعد عرض الحلقة 68 مسلسل كريستال

سيتم عرض مسلسل كريستال الحلقة 68 يوم الأحد القادم حيث يتم عرض المسلسل بشكل يومي من الأحد بداية الأسبوع وحتى الخميس وذلك في الـ 8:00 PM بتوقيت السعودية. يحتل المسلسل مكانة متقدمة كواحد من المسلسلات التركية المدبلجة الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، وسيكون متاحًا كذلك على منصة شاهد.