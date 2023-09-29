عاجل ورسميا ونهائيا.. التربية والتعليم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر للعام 2023/2024 لكافة المدارس والجامعات

متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟ سؤال يطرحه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الآونة الأخيرة، حيث أنه تم انعقاد مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم في مصر للإجابة عن هذا السؤال الشائع والأسئلة الأخرى المتعلقة بالتعليم والدراسة في مصر، كذلك تم التأكيد في هذا المؤتمر على ضرورة عدم الاستماع إلى الشائعات الخاصة بتأجيل التعليم أو ما شابه ذلك والإطلاع على الأخبار من خلال زيارة الصفحة الرسمية فقط للوزارة وليست الصفحات الأخرى التي تنشر أخبار غير مؤكدة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر للعام 2023/2024

يبدأ العام الدراسي غدا يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر للعام الحالي وتستمر حتى يوم السبت 8 يونيو للعام 2024، حيث أن هذا الموعد خاص بالمدارس الحكومية، الخاصة ومدارس اللغات التعليمية.

كما أن الدكتور رضا حجازي أشار إلى أن عدد الأسابيع الدراسية حوالي 35 أسبوع فقط لكافة المراحل التعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، أيضا هذه الأسابيع شاملة الإجازات الرسمية السنوية المعروفة.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 25 من شهر يناير القادم لتبدأ أجازة الفصل الدراسي الأول يوم 27 والتي تستمر لمدة خمسة عشر يوما فقط.

الخطة الزمنية التعليمية في المدارس في مصر

إن الخطة الزمنية توضح الإجازات الرسمية، أجازة الفصل الدراسي الأول، مواعيد إجراء الاختبارات النصفية والنهائية والخطة الزمنية للعام الجديد هي:-