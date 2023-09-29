رسميا الان.. تحديد أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023

أعلنت العمادة عن أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023، لجميع التخصصات الدراسية التي تم قبول الطلاب بعد التسجيل بها، حيث تم تحديد معدل الرسوم المحددة للدراسة وفقا لكل تخصص دراسي، لذلك كان ما يهم الطلاب هو التعرف على الأسعار التي اوضحتها عمادات الجامعات في المملكة الأردنية، وبناء عليه نوضح أهم ما يتعلق بالدراسة من معدلات القبول والتخصصات الدراسية والأسعار التي تم اعتمادها من أجل الدراسة.

أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023

بالنسبة لـ أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023، نوضح لكم في النقاط التالية أبرز ما توصلنا إليه:

إذ تتراوح أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023 بين 15 إلى 70 دينار أردني.

تضم الجامعة الأردنية نحو 90 تخصص دراسي تتضمنه 3 أنواع من الكليات والتي تتمثل في العلمية والطبية والإنسانية.

هذا وقد تم تعيين عدد من المقاعد لكل تخصص يتم دراسته في الجامعة فضلا عن معدل محدد يتم بناء عليه قبول الطلاب.

أيضا تم تحديد سعر لكل ساعة دراسية للبرنامج التنافسي أو تجسير أو برنامج توجيهي أردني موازي أو غير أردني لكل عام دراسي.

رسوم المتفرقات في الجامعة الأردنية 2023

تم تحديد بعض الرسوم من قبل وحدة القبول في جامعة الأردن لبعض المهام المتفرقة المختلفة تماما عن أسعار ساعات الدراسة في الجامعة، والتي ترتبت تلك الرسوم وفقا لكل تخصص دراسي كما يتم توضيحه في الآتي:

تم تحديد رسوم فحص الكفاءة في مهارات الحاسوب ويقدر بـ 7 دينار أردني.

فحص نسبة الكفاءة في اللغة العربية يتم احتساب رسوم 7 دينار.

الكفاء في الإنجليزية رسوم 7 دينار.

تقديم طلب الالتحاق يتم دفع رسوم 15 دينار.

رسم تسجيل الفصل الدراسي 28 دينار أردني.

رسوم قبول 15 دينار.

الرسوم المترتبة على استعمال الحاسوب في الفصل الدراسي الصيفي تصل إلى 10 دينار.

الرسم المحدد لاستعمال الحاسوب للفصل العادي 20 دينار.

يتم دفع تأمينات مستردة تقدر بنحو 10 دينار أردني.

رسوم تأمينات الكليات الإنسانية المستردة تبلغ 5 دينار.

رابط وحدة القبول والتسجيل الجامعة الأردنية

يمكن للطالب الذي لديه الرغبة في التسجيل بإحدى التخصصات في الجامعة من خلال الرابط المتاح لوحدة التسجيل والقبول registration.ju.edu.jo وذلك للتعرف على الرسوم المفروضة والتخصصات وغير ذلك من تفاصيل التسجيل.