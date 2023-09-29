ظهرت الان.. جميع نتائج اعتراضات الثالث متوسط في العراق كافة المحافظات عبر الموقع الرسمي

يبحث الكثير من طلاب الثالث متوسط في العراق عن نتائج الدور الثاني وذلك بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات وفتح باب التظلمات يوم 5 سبتمبر للشهر الحالي، أيضا أعلن المسؤولين في الوزارة التعليمية العراقية أنه يمكن لجميع الطلاب الإطلاع على النتيجة بعد أن تم تحميلها بشكل رسمي على الموقع الوزاري، فقط كل ما هو مطلوب تسجيل الدخول واتباع الخطوات وللتعرف على كل ما يخص اعتراضات الثالث متوسط تابعوا الموضوع.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط في العراق

شاهد الموقع الرسمي العراقي ضغط كبير في الساعات الماضية وذلك بعد الإعلان رسميا عن ظهور نتائج الاعتراضات التي كان ينتظرها الكثير من طلاب الثالث متوسط للدور الدراسي الثاني.

إن تقديم الاعتراض في العراق من الفرص الجديدة التي تم توفيرها من قبل الوزارة التعليمية لغرض مساعدة الطلاب على اجتياز جميع الفصول الدراسية وتوفير فرص جديدة للنجاح، حيث أنه هذه الخدمة جديدة وكانت غير متاحة في السنوات السابقة.

كذلك تم رفع نتيجة الاعتراضات رسميا وذلك بعد انتظار الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، كما أن الوزارة أكدت على أن نسب النجاح عالية ومرتفعة.

من ناحية أخرى، إن الاعتراض يشمل إعادة تصحيح ورقة اختبار الطالب وإعادة جمع الدرجات بهدف استعادة درجات إضافية لتحسين المجموع النهائي للطالب للتمكن من الالتحاق بالمجال المناسب الذي يرغب به.

من الجدير بالذكر، يعتبر هذا الاعتراض الفرصة الوحيدة والأخيرة التي يمكن من خلالها الحصول على درجات إضافية أو الانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية.

رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط في العراق والخطوات بالترتيب.

الآن يمكن لجميع الطلاب في العراق تحميل ملف نتائج الاعتراضات من خلال زيارة الرابط الرسمي للوزارة العراقية واتباع الخطوات التالية:-