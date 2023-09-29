بدون تشويش.. اظبط الان تردد قناة الفجر 2023 لمشاهدة المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 131

يبحث عشاق المسلسل التركي المؤسس عثمان عن تردد قناة الفجر 2023، طوال الساعات الماضية التي من المقرر أن تنقل أحداث هذا المسلسل التاريخي، وأيضا تبث حلقات مسلسل ألب أرسلان الذي يتهافت على متابعته الكثير من عشاق الدراما في مختلف البلاد العربية، حيث تعتبر قناة الفجر من القنوات البسيطة التي تقرر أن تذيع حلقات المسلسل أسبوعيا بأقوى إشارة وجودة ونقاء في الصوت والصورة.

تردد قناة الفجر 2023

يمكن استقبال إشارة البث من خلال ضبط تردد قناة الفجر 2023، على أجهزة الريسيفر من خلال إدخال بيانات تعديل الاستقبال التي نوضحها في الآتي، حيث يمكن إدخال البيانات التالية واستقبال إشارة القناة بقوة، للاستمتاع بحلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان بأنقى وأجود صورة:

القمر الصناعي: نايل سات.

ضبط الإشارة على تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

هناك تردد آخر تم إتاحته لاستقبال محتوى القناة بصورة نقية وجودة في الصوت، وذلك لمتابعة أحداث المسلسل الدرامي المثير قيامة عثمان للجزء الخامس على شاشة القناة، حيث يتم ذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10865.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد الفجر hd

يمكن تجربة هذا التردد واستقبال البث في حال لم يفلح أحد البيانات السابقة التي تم توفيرها، لذلك يمكن إدخال معلومات التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034

معدل الاستقطاب: افقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

مسلسل قيامة عثمان قناة الفجر

يعتبر هذا المسلسل من أبرز الدراما التي تم إنتاجها في تركيا خاصة وأنه يحاكي القصة التاريخية المُلهمة للمؤسس عثمان الذي على يديه تأسست الدولة العثمانية، حيث يعرض المسلسل الحروب التي خاض أحداثها السلطان عثمان أرطغرل، حتى يتمكن من تكوين جيش متين يحقق معه تأسيس دولة صلبة، إذ أنه من المقرر أن يتم بث الحلقات حصريا على قناة ATV التركية كل أربعاء، وعرض إعادة لها مترجمة إلى العربية يوم الخميس على قناة الفجر بأعلى جودة ونقاء في الصوت والصورة.