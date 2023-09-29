هنرتاح خلاص “موعد انتهاء الكهرباء في مصر ” عشان مستقبل العيال في الدراسة كمان!!

تساءل العديد من المواطنين عن موعد انتهاء موعد الكهرباء في مصر والانتهاء من خطه تخفيف الاحمال مع اقتراب نهايه فصل الصيف وقد أعلنت الوزارة أن موعد انتهاء الكهرباء متوقف على الخطة المعلنه لتخفيف احمال الكهرباء من المتوقع أن تنتهي بانتهاء فضل الصيف .

موعد انتهاء الكهرباء في مصر

بالجدير بالذكر خطه تخفيف أحمال الكهرباء قد بدأت منذ يوم 17/7/2023 بسب زياده الضغط على استهلاك الكهرباء نظرا لحالة الطقس السيئه بسب ارتفاع درجه الحراره التش شددها البلاد فلم تجد الدولة خيارا سوي ان تضع خطه عن طريق قطع الكهرباء بالتساوي في مواعيد المحدوده على كافة أنحاء الجمهورية لترشيد من استهلاك الذي اقتراب 36جيجاوات لليوم ويبدو أن ازمه انقطاع الكهرباء في مصر مازل أمامها بعض الوقت لتتنتهي في ظل تمديد العمل بالخلطه الحاليه مع اضافه مده زمنيه لقطع الكهرباء واستمرار عمل الحكومة بخطه تخفيف أحمال الكهرباء وقالت مصادر مطلعه في تصريحات خاصه الي منصه الطاقه المتخصصة أنه كان من المقرر تخفيف عدد ساعات قطاع الكهرباء في مصر بحلول 15 سبتمبر وليس انتهاء خطه قطاع الكهرباء كما أعلن مصدر الوزراء سابقا وواضحت المصادر أن الخطه الرئيسه لأنهاء ازمه انقطاع الكهرباء في مصر انتهاء العمل بجدول تخفيف الاحمال في أول أكتوبر المقبل وكان رئيس عبد الفتاح السيسي قد تناول الازمه خلال خطابه يوم السبت 16 سبتمبر قائلا أن ازمه انقطاع الكهرباء في محافظات مصر ليست بسب عدم توافر محطات توليد وانما بسب ارتفاع محطات النقد والوقود