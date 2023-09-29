نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 عبر موقع نتائجنا جميع المحافظات على موقع الوزارة
نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، بعد انتهاء الجولة الثانية من امتحانات الصف السادس الاعدادي في مختلف المواد (من بينها الأحياء والمواد التطبيقية والأدبي)، ينتظر آلاف الطلبة والطالبات في العراق موعد صدور نتائج هذا الامتحان المهم، كما نسعى دائمًا لتوفير روابط مباشرة للإصدارات اللاحقة من وزارة التربية العراقية.
نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023
فور صدور وزارة التربية والتعليم رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور تنزيل النتائج بسهولة من موقعنا، تغيرت طريقة نشر النتائج هذا العام، فقد افتتحت وزارة التربية العراقية قناة خاصة على تطبيق التليغرام لنشر نتائج الصف السادس الاعدادي في جميع أقسامها (بما في ذلك القسم العلمي وقسم الآداب والتطبيقي)، كما يمكن للطلاب أيضاً استخراج النتائج من خلال موقع نتائجنا الوزاري على الإنترنت عن طريق تحميل كشوفات النتائج لكل محافظة بصيغة PDF.
نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني
خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 هي كما يلي:
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ابحث في عمود “النتائج” أو “نتائج الاختبار”.
- اختيار الصف السادس الاعدادي، قد تجد أن هناك قوائم لمراحل تعليمية مختلفة اختيار الصف السادس الاعدادي.
- إدخال معلومات الاستعلام، ستحتاج غالبًا إلى إدخال معلومات شخصية في نتائج البحث، مثل رقم الامتحان أو رقم الجلوس أو اسم الطالب.
- بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “بحث” أو “استعلام” وانتظر ظهور النتائج على الشاشة.
- طباعة النتائج: بمجرد ظهور النتائج، يمكنك طباعتها لحفظها كمستند.
- التحقق من تفاصيل النتيجة: تأكد من التحقق جيدًا من تفاصيل النتيجة مثل الدرجات والمواضيع.
- اتصل بالمدرسة: إذا كنت بحاجة إلى توضيح أو لديك أي أسئلة حول النتائج، يمكنك الاتصال بمدرسة الطالب للحصول على المساعدة.