نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 عبر موقع نتائجنا جميع المحافظات على موقع الوزارة

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، بعد انتهاء الجولة الثانية من امتحانات الصف السادس الاعدادي في مختلف المواد (من بينها الأحياء والمواد التطبيقية والأدبي)، ينتظر آلاف الطلبة والطالبات في العراق موعد صدور نتائج هذا الامتحان المهم، كما نسعى دائمًا لتوفير روابط مباشرة للإصدارات اللاحقة من وزارة التربية العراقية.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

فور صدور وزارة التربية والتعليم رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور تنزيل النتائج بسهولة من موقعنا، تغيرت طريقة نشر النتائج هذا العام، فقد افتتحت وزارة التربية العراقية قناة خاصة على تطبيق التليغرام لنشر نتائج الصف السادس الاعدادي في جميع أقسامها (بما في ذلك القسم العلمي وقسم الآداب والتطبيقي)، كما يمكن للطلاب أيضاً استخراج النتائج من خلال موقع نتائجنا الوزاري على الإنترنت عن طريق تحميل كشوفات النتائج لكل محافظة بصيغة PDF.

نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 هي كما يلي: