نتائج القبول الموحد 2023-2024 بالجامعات الاردنية وحدة تنسيق القبول الموحد www.admhec.gov.jo

نتائج القبول الموحد 2023-2024 بالجامعات الاردنية، تخضع نتائج القبول الموحد 2023-2024 بالجامعات الاردنية لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الانتهاء من عملية تصحيح الأخطاء وتتبع النتائج، يتم تطبيق القبول الجامعي بتوزيع قائمة الطلاب الذين ترشحهم المدرسة من خلال الموقع الإلكتروني وإمكانية الحصول على نتائج القبول، بما في ذلك رقم الجلوس والرقم القومي مدرج أيضًا.

نتائج القبول الموحد 2023-2024 بالجامعات الاردنية

نتائج القبول الموحد 2023-2024 بالجامعات الاردنية، بناءً على قرار وزارة التعليم العالي، اعتباراً من 1 اكتوبر 2023، سيتم الإعلان عن الموعد النهائي لتقديم خطابات القبول في إحدى الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن عبر الموقع الإلكتروني لمدة 10 أيام.

التقديم لامتحان كلية الطب في الجامعة الأردنية حوالي 98.2500 وبحسب تأكيد وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الأردنية فإن المعدل التنافسي لجميع التخصصات المقبولة في إحدى الجامعات الأردنية مع بعض التخصصات الخاصة وتبدأ الشروط بنشر نتائج القبول الموحد لتكون نقطة تحول في رحلة حياتهم.

وفي بداية هذه المرحلة بلغ عدد الطلاب والطالبات المرشحين للقبول ما يقارب 42,929 طالباً وطالبة، وتنافسوا بالتناسب في الأماكن المتاحة بالجامعات الأردنية بلغ عدد الطلاب نحو 11283 طالب وطالبة.

رابط نتائج القبول الموحد 2023 الاردن

ووفقا للأنظمة يتم فحص التخصص المقبول والتأكد من دقة البيانات الشخصية وبيانات الشهادة الثانوية، ويتم تقديم شهادة صحية للطالب مع تقرير الفحص البدني وفاتورة دفع الرسوم، ويتم التحقق من التخصص.

ويذهبون أيضًا إلى الجامعات للحصول على جميع البيانات المتعلقة بالشروط، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2023-2024 بالجامعات الاردنية من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد على الإنترنت، وبالإضافة إلى فعاليات وأنشطة الجامعة، يمكنك أيضًا التعرف على المقررات والتخصصات.