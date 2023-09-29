رجعلكم من تاني بقيمة 3700ج “موعد صرف علاوة غلاء المعيشة” للفئات الخمسة دول!!

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن العلاوات الاستثنائيه لمواجهة غلاء الأسعار المعيشه التي أقرها رئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرفها بدائع من 1 نوفمبر بحيث يتم صرفها زياده قدرها 300 جنيه لكل اصحاب المعاشات باثر رجعي من شهر أكتوبر.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

وأكد أنه في العام المالي 2013-2014 المنتهي في 30 يونيو 2014 كان حجم المعاشات 86.5 مليار جنيه لكن في 30 يونيو 2023 تم صرف معاشات قدرها 340 مليار جنيه وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تكلفه تقرير المنحه الجديده التي قدرها بنحو 300 حنيه شهريا تبلغ 32 مليار جنيه سنويا ففي العام الماضي كل من كان يصرف معاش تقرر له 300 جنيه زياده وصرفها وأصبحت موجوده في معاشه الان وفي هذا العام سنقوم بزياده 300 جنيه أخري واضاف جمال عوض خلال محدث مع اعلاميه لميس الحديدي عبر التلفزيون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف حزمه الحماية الاجتماعية في شهر نوفمبر قرر تخصص منحه 300 جنيه في هذا العام قرر زياده 300 جنيه الي 600 جنيه أي أن هناك زيادة جديدة ويستفيد منها 11.1 مليون مستفيد وقرر رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية زيادة علاوة الغلاء المعيشي الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وأكد سيد ان الموظفين التي يتقاضون رواتب 3750 جنيه يطبق عليهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتبات الموظفين بزيادة الجديدة .