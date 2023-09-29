رسميا الان.. تسريب موعد عرض مسلسل عثمان الموسم الخامس الحلقة 1 تردد قناه الفجر الجزائرية

تستعد الشركة المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان إنتاج الجزء الجديد من الملحمة التاريخية التي تجسد تأسيس الدولة العثمانية في إطار أحداث شيقة وسيناريو وحوار ممتع وقد طال أنتظار جميع المشاهدين ومتابعي المسلسل الذي حقق نجاح ساحق على مدار أربع أجزاء سابقة موعد عرض مسلسل عثمان الموسم الخامس الحلقه الاولى التي انتظارها، وذلك بسبب أن ابطال المسلسل مازالوا يصورون المشاهد المتبقية من أجل عرض المسلسل على شاشة الفضائية التركية آي تي في وسوف نوضح لكم اليوم مواعيد عرض الجزء الجديد من المسلسل والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل عثمان الموسم الخامس الحلقة 1

ووفقاً آخر التصريحات الصادرة من الشركة القائمة على العمل أن تصوير المشاهد الأخيرة في المسلسل على وشك الانتهاء ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل الحلقة الأولى من الموسم الخامس و131 من المسلسل وسوف يشهد أحداث جديدة وصراعات بين الأعداء والملك ويتم تغيير بعض الممثلين واستكمال أحداث السياق الدرامي الذي يجسده المسلسل وهو الحروب والفتوحات العثمانية التي يقوم بها عثمان بطل المسلسل والذي يستكمل مسيرة أبيه الملك أرطغرل وينطلق الموسم الخامس من مسلسل في مطلع شهر أكتوبر المقبل ويعرض على بعض قنوات الأخرى باللغة العربية فسوف نوضح القنوات التي تذيع المسلسل حصرياً مدبلج او باللغة العربية.

القنوات الناقلة مسلسل عثمان الموسم الخامس

وفي ظل الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الخامس في اول أسبوع من شهر أكتوبر حيث تعرض النسخة الأصلية من المسلسل على القناة التركية الأم atv وتقوم قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك موقع ماي سينما بنقل المسلسل باللغة العربية ليستطيع المشاهدين العرب متابعته من كل مكان حيث اعتادوا على مشاهدة أخداث المسلسل في المواسم السابقة على نفس القنوات والتي يمكن متابعة المسلسل نن خلالها عبر الترددات التالية :

تردد قناة أي تي في التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

قناة الفجر الجزائرية