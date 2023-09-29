“هنـــا” رابط استماره التقديم على الجامعات العراقيه 2023 عبر الموقع الرسمي www.central.dirasat

وضعت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عدد من الضوابط القبول المركزي في الجامعات العراقية والتي يجب أن تتوافر لدي الطلاب العراقيين الراغبين في الالتحاق في الجامعات العراقية الشروع في أول خطوة هي تسجيل الاستمارة التقديم القبول المركزي .

رابط استماره التقديم على الجامعات العراقيه 2023

تتيح وزارة التعليم الخرجين من الدور الأول والمشمولين من الدور الثاني تقديم طلباتهم من خلال الاستماره المخصصة للقبول المركزي حتي اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر تأتي هذه كفرصه مهمه للخريجين لتقديم طالباتهم وتأكيد على رغباتهم في متابعه تعلميهم في المؤسسات التعليمية المعترف بها ويمكن للطلاب التقديم طالبتهم من خلال الرابط التالي:

https://www.central.dirasat.

ويجب تعبئه الاستماره والبيانات الصحيحه وفقا للفرع المختار والاختبارات المطلوبة وسوف تنص وزاره التعليم علي مجموعه من الشروط والضوابط للتقديم القبول المركزي في العراق ما بين هذه الشروط :