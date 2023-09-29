“هنـــا” رابط استماره التقديم على الجامعات العراقيه 2023 عبر الموقع الرسمي www.central.dirasat
وضعت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عدد من الضوابط القبول المركزي في الجامعات العراقية والتي يجب أن تتوافر لدي الطلاب العراقيين الراغبين في الالتحاق في الجامعات العراقية الشروع في أول خطوة هي تسجيل الاستمارة التقديم القبول المركزي .
رابط استماره التقديم على الجامعات العراقيه 2023
تتيح وزارة التعليم الخرجين من الدور الأول والمشمولين من الدور الثاني تقديم طلباتهم من خلال الاستماره المخصصة للقبول المركزي حتي اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر تأتي هذه كفرصه مهمه للخريجين لتقديم طالباتهم وتأكيد على رغباتهم في متابعه تعلميهم في المؤسسات التعليمية المعترف بها ويمكن للطلاب التقديم طالبتهم من خلال الرابط التالي:
ويجب تعبئه الاستماره والبيانات الصحيحه وفقا للفرع المختار والاختبارات المطلوبة وسوف تنص وزاره التعليم علي مجموعه من الشروط والضوابط للتقديم القبول المركزي في العراق ما بين هذه الشروط :
- إن يكون الطالب خريج سنه الحاليه
- إن يكون مواليد 1999 وذلك للفصول التي تنتمي إلى الدور الثاني
- يجب على الخرجين من الفرعين التطبيقي و الأحيائي ملء لا يقل عن 50 اختبارا ولا يقل عدد المعاهد المختارة فيها من عشره
- يجب على الخرجين من الفرع الادبي ملء لا يقل عن 25 اختبارا وألا يقل عدد المعاهد المختارة فيها عن عشره
- تخصص الفنون يتطلب اختيار 10اختيارات على الأقل وألا يقل عدد المعاهد المختارة فيها عن اثنين
- ويستمر تقديم الطلاب الخريجين من الدور الاول والمشمولين بالدور الثاني الي استثماره القبول المركزي عن طريقه بوابه الدراسات التخطيط والمتابعة