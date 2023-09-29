السعر هيزيد تاني “حقيقة عودة تصدير البصل” وصل لـ 30 جنية في الأسواق المصرية

أعلن المركز الاعلامي لوزاره التجاره والصناعه أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل حتي يوم 31 ديسمبر 2023 سيتم ذلك لمده 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء وذكر المركز الاعلامي أنه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء الماضي على حظر تصدير البصل ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتي مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

حقيقة عودة تصدير البصل

وشددت الوزارة على أن القرار سار كما هو دون إلغاء سيتم تطبيقه اعتبارا من 1 أكتوبر حتي يوم 31 ديسمبر 2023 وتم إرجاء تنفيذ القرار لعده ايام حتي بدايه شهر أكتوبر المقبل حتي يتنسي الانتهاء من تسليم كافه الشحنات البصل المتفق عليها مسبقا للمصدرين وارتفع سعر السلعة الغذائية في مصر من سعر 3 جنيهات الي نحو 25 جنيه للكيلو غرام الواحد خلال العامين الماضيين بحسب المواقع المحليه وتتيح مصر سنويا من 2.8 إلى 3 مليون بصل سنويا ما يتم تصديره خلال السنه 12.5 إلى 15.5في المئه من جملة الإنتاج والباقي يكفي الاستهلاك المحلي وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاربعاء الماضي من الاسبوع الماضي برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي علي ايقاف تصدير البصل لمده 3 أشهر تنتهي اخر العام في ذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق وشهدت اسعار البصل خلال الفتره الاخيره ارتفاعات كبيره نتيجه قله المعروض منها ليسجل سعر كليو البصل قرابه 30 جنيه