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بمقدم 10 ألف جنية بس!! طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي في خطوتين بس بأرقى الأماكن
أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي للعام 2023 ضمن الطرح الجديد مشروع الاسكان الاجتماعى لمختلف المشاريع السكنية الجديدة ويقدم لكم موقع شباب العالم طريقة التقديم علي شقق وزارة الاسكان 2023 وما هي الشروط والأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي بالخطوات البسيطة.
طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي
أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الشروط المطلوبة للتقديم علي شقق وزارة الاسكان ضمن الطرح الجديد لهذا العام ويجب استيفاء تلك الشروط للتقديم على الوحدات السكنية لوزارة الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:
- يجب على المتقدمين للحصول على وحدة سكنية وأن يكونوا مصريين الجنسية
- يجب ألا يقل عمر المتقدم لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي عن 21 سنة
- ألا يزيد الدخل الشهري للمواطن عن 10 آلاف جنيه مصري للأعزب ولا يزيد عن 14 ألف جنيه مصري للأسر
- يجب أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري 4500 جنيه
- أن يكون سبق للمواطن الاستفادة بأي من المشاريع التابعة إلى طرح وزارة الإسكان
- يجب الإلتزام بشروط وزارة الإسكان وسداد نظام التمويل العقاري المتفق عليه والذي يمتد لفترة سداد تصل إلى 30 عامًا من تاريخ حجز شقق الإسكان
إليكم كافة المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي ضمن مشروع الطرح الجديد للشقق والوحدات السكنية عبر الآتي
- إحضار صورة من بطاقة الرقم للمتقدم في حالة إن كان المتقدم متزوج فيجب إحضار صورة من البطاقة الشخصية للزوج أو الزوجة
- للمتزوجين فقط فيجب إحضار صورة من قسيمة الزواج
- صورة من شهادات الميلاد لجميع أبناء الأسرة إن وجد
- للمتقدمين العاملين بالقطاع العام أو قطاع الخاص يتطلب إحضار مفردات مرتب ويمكن إحضار شهادة دخل من خلال محاسب قانوني معتمد