بمقدم 10 ألف جنية بس!! طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي في خطوتين بس بأرقى الأماكن

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي للعام 2023 ضمن الطرح الجديد مشروع الاسكان الاجتماعى لمختلف المشاريع السكنية الجديدة ويقدم لكم موقع شباب العالم طريقة التقديم علي شقق وزارة الاسكان 2023 وما هي الشروط والأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي بالخطوات البسيطة.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الشروط المطلوبة للتقديم علي شقق وزارة الاسكان ضمن الطرح الجديد لهذا العام ويجب استيفاء تلك الشروط للتقديم على الوحدات السكنية لوزارة الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

يجب على المتقدمين للحصول على وحدة سكنية وأن يكونوا مصريين الجنسية

يجب ألا يقل عمر المتقدم لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي عن 21 سنة

ألا يزيد الدخل الشهري للمواطن عن 10 آلاف جنيه مصري للأعزب ولا يزيد عن 14 ألف جنيه مصري للأسر

يجب أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري 4500 جنيه

أن يكون سبق للمواطن الاستفادة بأي من المشاريع التابعة إلى طرح وزارة الإسكان

يجب الإلتزام بشروط وزارة الإسكان وسداد نظام التمويل العقاري المتفق عليه والذي يمتد لفترة سداد تصل إلى 30 عامًا من تاريخ حجز شقق الإسكان

إليكم كافة المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي ضمن مشروع الطرح الجديد للشقق والوحدات السكنية عبر الآتي