خلال ساعات بس صرف “زياده معاشات شهر أكتوبر” بقيمة 1000ج للفئات دي!

ارتفع معدل البحث بشكل هائل حول اخبار المعاشات من قبل المستفيدين من هذه المعاشات التي تم الإعلان عن زياده المعاشات بنسبة 15%من خلال وزاره التضامن الاجتماعي بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات حيث أنه من المقرر يتم صرف المعاشات في أول أكتوبر المقبل بالزيادة الجديدة .

زياده معاشات شهر أكتوبر

وقد صرح الدكتور جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن زيادة المعاشات لن تكون في شهر أكتوبر المقبل ولكن سيقاضي أصحاب المعاشات والمستفيدين منها معاش شهر نوفمبر بالمنح الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن شهري أكتوبر ونوفمبر بقيمه 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أنه يتم العمل على صرف زياده معاشات بدايه من شهر نوفمبر المقبل والتي يتم فيها العمل علي صرف زياده معاشي اكتوبر ونوفمبر المقبل وسوف أكد وزير المالية بأن تلك الزيادات سوف يتم احالها الي مجلس النواب والذي سوف يعنقد في الاول من هذا المتوقع أن يتم صرف هذه الزيادات مع معاشات شهر أكتوبر المقبل كما أكدت دكتور نفين القباج بأن سوف يتم صرف معاشات شهر أكتوبر من جميع بنوك ناصر الاجتماعى ومن ماكينات الصرف الآلى ATM الخاصه بالبنوك أو مكاتب البريد الكصري والمحافظ الإلكترونية على هاتف المحمول ومنافذ شركات فوري ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر بدءا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر ليستمر حتي يوم الجمعة 6 اكتوبر ل 11 مليون مستفيد.