هترجع ساعتك 60 دقيقة تاني موعد تغيير الساعة في مصر 2023 والرجوع الى التوقيت الشتوي ?? توقيت تغيير الساعة في مصر الرسمي

توقيت تغيير الساعة في مصر هترجع ساعتك 60 دقيقة تاني موعد تغيير الساعة في مصر 2023 والرجوع الى التوقيت الشتوي مجلس الوزراء يعلن رسمياً مع اقتراب دخول فصل الشتاء وبداية التوقيت الشتوي في جمهورية مصر العربية، كثر الكلام حول تغيير الساعة وعودتها 60 دقيقة وفق الإعلان المسبق للتوقيت الصيفي وهو ما قد أعلن عنه مجلس الوزراء في بيان رسمي سابق عن موعد بداية ونهاية التوقيت الصيفي والذي تم إعلانه في إبريل الماضي، حيث يتساءل العاملين داخل القطاع الحكومي عن موعد نهاية العمل بالتوقيت الصيفي وبدايته بالتوقيت الشتوي.

توقيت تغيير الساعة في مصر

مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف بدء الكثير من المواطنين في طرح التساؤلات حول نهاية العمل بالتوقيت الصيفي وموعد بداية العمل بالتوقيت الشتوي، فقد أعلن مجلس الوزراء ضمن بيان مسبق موعد بداية التوقيت الصيفي ونهاية التي تكون في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 وهو ما يترتب عليه بداية التوقيت الشتوي المنتظر بداية العمل به يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة؛ لتعود الساعة إلى سابقها قبل تقديمها في إبريل الماضي مع بداية التوقيت الصيفي.

موعد تغيير الساعة والعودة إلى التوقيت الشتوي

يفصلنا أسبوع واحد فقط عن موعد تغيير الساعة والعودة إلى التوقيت الشتوي، حيث ينتظر الكثيرين التعرف على الموعد الرسمي لتغيير الساعة ليتمكنوا من ضبط الساعات الخاصة بهم بحسب التوقيت الجديد وضبط مواعيد العمل الخاصة بهم، حيث يفضل الكثير من المصريين العمل ضمن توقيت الساعة الشتوية، على أن يتم تغيير الساعة منصف ليل الخميس وبداية يوم الجمعة المقبلة.

مواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات في مصر 2023

أوضحت الوزارة مواعيد عمل المحال التجارية والمولات بالتوقيت الشتوي بداية من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساءً، وتفتح المطاعم والكافيهات والبازارات المتواجدة داخل المولات التجارية بداية من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، كما تم تحديد موعد فتح المحال والورش الحرفية داخل المناطق السكنية بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً باستثناء الورش ومحطات الوقود المتواجدة على الطرقات.