هتاخد شقة في أرقى الأماكن “شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ” بمقدم 10 ألف جنية

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من أكثر المواضيع التي تجذب اهتمام فئة كبيرة من المواطنين خاصة مع قرب فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ضمن الإعلان ال18 لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بعدد من المدن الجديدة وخلال السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة بالإضافة إلى أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وفقا للتوقعات

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتاح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لفئات محدودة الدخل ومن المتوقع طرح شقق بمساحة 75 متر بمقدم 15 الف جنيه مصري، وشقة مساحة 90 متر بمقدم 22 ألف جنيه

وفيما يلي أبرز الشروط:

يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية تجاوز المتقدم 21 عام ألا يكون المتقدم أو أفراد العائلة من الزوج أو الزوجة او الأولاد القصر قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي ألا يكون قد سبق الاستفادة للمتقدم أو أحد أفراد اسرته من مشروعات سابقة من الإسكان الاجتماعي طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الخاصة بالإعلان ال18 سيكون الفئات محدودة الدخل كما أنه من المتوقع أن يتم فتح تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان ال18 بشقق 75 مترا بمقدم 15 الف جنيه للوحدة الواحدة كذلك سيتم طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 بمساحة 90 مترا وذلك بمقدم 22 ألف جنيه وسداد 10% عند الاستلام وتقسيط باقي الـ90 % من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى

طريقة استعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن كيفية الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي إلكترونيا لكل المواطنين المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2023 باتباع الخطوات التالية: