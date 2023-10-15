Link مَـلازمنـا نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 [أحيائي وتطبيقي – أدبي] بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الوزاري

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، شهدت الساعات الأخيرة العديد من الشائعات والأخبار الخاصة بظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 للطلاب، إلا أن المصادر الرسمية من وزارة التربية العراقية قد أكدت على أن النتائج ما زالت في المرحلة الأخيرة من التدقيق النهائي وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع، وذلك لتهدئة الطلاب وأولياء الأمور وناشدت الوزارة الجميع في أخذ الأخبار من المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تشير لظهور النتائج، ومن خلال هذا المقال نتابع معكم كل تفاصيل إعلان النتائج من الموعد والرابط والخطوات اللازمة للاستعلام عنها عند ظهورها رسمياً.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية في منشور له على موفع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عملية التصحيح الخاصة بجميع المواد قد انتهت على خير وجاري الآن الانتهاء من عملية التدقيق النهائية لأوراق إجابات الطلاب وجاري العمل على إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 لجميع المحافظات ولكافة الطلبة والطالبات للقسمين الأحيائي والتطبيقي والأدبي، وفور إعلان الوزارة عن النتائج سيتم توفيرها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وعبر موقع نتائجنا ليتمكن الطلاب من استخراجها بكل سهولة وبصيغة pdf، كما أعلنت وزارة التربية بشكل رسمي ظهور النتائج يوم غداً الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023.

رابط نتائج السادس اعدادي دور ثاني 2023

خلال الساعات القليلة القادمة ستكون نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 متوفرة أمام جميع الطلاب بشكل رسمي ويمكن استخراجها بسهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:-

أولًا: زيارة موقع نتائجنا الوزاري على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. ثانيًا: اختيار نتائج سادس اعدادي 2023 دور ثاني.

ثالثًا: اختر القسم التابع له الطالب [أحيائي وتطبيقي – أدبي].

رابعًا: اختر المحافظة ثم اضغط على كلمة تنزيل الموجودة.

خامسًا: تحميل ملف pdf به نتائج جميع الطلاب في المدرسة التابع لها الطالب.

ثم قم باستخراج نتيجة الطالب بالرقم الامتحاني الخاص به.

أشارت المصادر من داخل وزارة التربية العراقية إلى أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 للقسم الأدبي والأحيائي والتطبيقي ستظهر يوم غداً الأحد 15 أكتوبر 2023 بشكل رسمي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة النهائية وإعداد كشوفات النتائج للطلاب في كل المحافظات، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية الإلكتروني.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا

ساعات قليلة جداً تفصلنا على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني لجميع الأقسام من جانب وزارة التربية العراقية، وسيكون بإمكان الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج واستخراجها بكل سهولة من خلال الرقم الامتحاني أو من خلال الاسم حيث سيتمكنوا من الاستعلام من خلال ملفات pdf بعد تحميلها.

أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 للقسم الأحيائي والتطبيقي والقسم الأدبي وذلك من خلال موقع نتائجنا، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور النتائج صباح اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن استخراج النتائج بكل سهولة عن طريق الاسم أو الرقم الامتحاني بعد تحميل ملفات pdf الخاصة بالمحافظة التابع لها الطالب.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 عموم المحافظات

أكدت المصادر من داخل وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 عموم المحافظات جاءت بنسبة نجاح مرتفعة وجيدة للغاية مقارنة بالأعوام السابقة، كما أشارت إلى أن باب الاعتراضات على تلك النتائج سيُفتح خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن للطلاب التقديم على اعتراضات في المواد التي يريدونها.

نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني علمي وأدبي

إليكم المحافظات التي ظهرت بها نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني:-