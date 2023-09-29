اوعى تقول معرفش لو عندك عداد غاز كارثة وتحذير فوري من شركة بتروتريد للغاز الطبيعي لأصحاب العدادات بسرعة التوجه إلى بتروتريد

قامت شركة الغاز الطبيعي بتروتريد بدعوة جميع المشتركين والمستخدمين لعداد الغاز الكارت مسبق الدفع إلى التوجه نحو مقر الشركة التابع لها صاحب العداد، حيث يتم تفعيل شحن كارت عداد الغاز الطبيعي للمساهمة في تحسين جميع الخدمات التي توفرها الشركة لجميع عملائها في المستقبل، كما قامت الشركة بإرسال رسائل تحذيرية لجميع المواطنين ممن يمتلكون هذا النوع من العدادات بسرعة التوجه نحو المقر الرئيسي للشركة.

تحذير شركة بتروتريد للغاز الطبيعي

حرصاً من شركة بتروتريد على جميع المواطنين من أصحاب عدادات الكارت من رفض عمليات الشحن المختلفة في المستقبل؛ قامت الشركة بإرسال رسائل تحذيرية بالتوجه المباشر إلى الشركة والقيام بشحن الكارت بشكل مسبق؛ ليتمكنوا من الحصول على جميع الخدمات المستقبلية التي تقدمها شركة الغاز الطبيعي والتأكد من سريان خدمة شحن الكارت بطرق الدفع المختلفة لنظام الكارت والتي تتوفر بشكل دائم على نظام فوري والكثير من الأنظمة الإلكترونية المختلفة بما يتناسب مع المواطن.

فاتورة الغاز الطبيعي

يتم تسجيل قراءة عداد الغاز بشكل شهري لضمان عدم تراكم السحب وتزايد أسعار الفواتير؛ لذلك تنصح الشركة بتسجيل القراءة من خلال أكثر من طريقة توفرها الشركة للعملاء لتسجيل شهرياً بطريقة سهلة وبسيطة بداية من يوم واحد في الشهر إلى اليوم العشرين من كل شهر.

تسجيل قراءة فاتورة الغاز

في الكثير من الأحيان يفاجئ عدد كبير من عملاء شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بزيادة كبيرة في لأسعار الفاتورة لبعض الشهور، ويكون ذلك بسبب تراكم فواتير الغاز لعدم تسجيل قراءة العداد بشكل دوري مرة كل شهر بالمواعيد التي حددتها وزارة البترول وهو الأمر الذي يؤدي إلى تراكم القيمة المالية للفاتورة الشهرية؛ وهو ما حذرت منه الشركة وطالبت العملاء بتسجيل قراءة العداد بالعديد من الطرق والأساليب التي تتناسب مع المستخدمين في حال لم يتم التسجيل من قبل المحصل الذي يمر على العملاء بواقع مرة واحدة كل شهر؛ حرصاً من الشركة على عدم وجود تراكمات وزيادات على العملاء وضمان عدم وجود أي من الأخطاء التي قد تحدث مع الزيادات والتراكمات.