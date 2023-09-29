رسميًا بعد زيادة نصيب الفرد لـ 100ج “موعد صرف السلع التموينية شهر أكتوبر ” وانخفاض أسعار السلع

سلع تموين شهر أكتوبر خلال ساعات ماضية فقد زادت معدلات البحث التي أجراها المواطنين في كافة محافظات الجمهورية رغبه مهم لمعرفه موعد صرف مقررات سلع التموين شهر أكتوبر المقبل أن تتم عمليات صرف لاصحاب بطاقات التموين بدايه من يوم 25 من شهر سبتمبر قبل أيام من بدء المدارس .

موعد صرف السلع التموينية شهر أكتوبر

موعد صرف ساعه التموين شهر أكتوبر سوف قال أحد المسؤولين وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن موعد صرف سلع التموين لشهر اكتوبر القادم سوف يكون بدايه من اليوم الأحد الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل والتجارة الداخلية تنفيذ عمليات الصرف السلع التموينية لشهر اكتوبر عن طريق المنافذ المتخصصه من قبل الوزاره والبالغ عددها نحو 40 الف والموجودين على مستوي محافظات الجمهورية المختلفة حيث أكدت الوزارة بأنه سوف يتم توفير حوالي 31 صنفا لصالح الجميع المواطنين والبالغ عددهم في الوقت الراهن نحو 64 مليون مواطن والمقيدين على نحو 22 مليون بطاقة تموين صالحه لصرف السلع التموينية وتتيح وزاره التموين العديد من السلع على بطاقات التموينية والتي تتضمن المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون من خلال 40 الف منفذ على مستوي الجمهورية .

أسعاء السلع التموينية لشهر اكتوبر

استقرت السلع التموينية لشهر اكتوبر حيث يتم صرفها بنفس الاسعار السلع التموينية التي تم صرفها في شهر الماضي وجاءت الاسعار وفقا التالي :