منصة مظلتي pdf.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة العمل العراقية

تم الإعلان مؤخرا عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 خلال الأيام الماضية، فهذا يعبر عن مدى اهتمام الحكومة العراقية برعاية فئات المجتمع الأكثر احتياجًا، كما إنه يجلب الأمل للعديد من الأسر والأفراد الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ويحتاجون إلى الدعم الاجتماعي لتحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

وفي إطار التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، ينبغي أن نشير إلى أن الحكومة العراقية قد وفرت هذا الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا حيث تم ذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة وتحديد الفئات المستحقة لهذا الدعم وذلك بعد زيارات ميدانية قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجدير بالذكر أنها وضعت شروطا للقبول في الوجبة الأخيرة، ولهذا كان لزاما على المواطنين استيفاء تلك الشروط، كما وضعت أيضا هذا البرنامج ليعبر عن التزام الحكومة بتقديم الرعاية والدعم للمحتاجين في هذه الفترة الحرجة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للعديد من الأسر والأفراد في العراق، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه الجميع في الظروف الراهنة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يستطيع أي مواطن عراقي الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

بعد دخولك إلى المنصة يمكنك تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل. إذا لم تمتلك حسابًا، قم بإنشاء حساب جديد.

وستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة على المنصة.

وابحث بعد ذلك عن خدمة “أسماء الرعاية الاجتماعية 2023” واضغط عليها.

وأدخل بعد ذلك المعلومات المطلوبة ورقم البطاقة الشخصية الخاصة بك، وتحقق من إدخالها بدقة.

انقر بعد ذلك على زر “تنزيل أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية 2023”.

وسيتم عرض النتائج في ملف PDF يمكنك تنزيله والاطلاع عليه فورًا.

من خلال تنفيذ الخطوات التالية يمكنك معرفة ما إذا كنت مشمولا بالرعاية الاجتماعية أم لا.