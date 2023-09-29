تموينهم بزيادة يافرحتهم ياهناهم”.. صرف زيادة في بطاقة التموين لشهر أكتوبر100 جنيه ما حقيقة الصرف والتفاصيل

زيادة في بطاقة التموين لشهر أكتوبر ينتشر في الوقت الحالي خبر زيادة على بطاقات التموين مبلغ 100 جنيه وهذا سيصرف لشهر أكتوبر القادم فهنا الكثير من الأشخاص يبحثون عن حقيقة هذا الخبر إذا كان صحيح أم لا، فهناك الكثير من الأشخاص ينتظرون مثل هذه الأخبار لمساعدتهم على المعيشة التي أصبحت صعبة بالفعل على المواطنين، في ظل الغلاء الذي يعاني منه الكثير من المصريين.

حقيقة صرف زيادة في بطاقة التموين لشهر أكتوبر

يبحث الكثير من الأشخاص المستفيدين من بطاقات التموين عن حقيقة صرف 100 جنيه بداية من شهر أكتوبر القادم، لذلك قام الدكتور على السيد على مصلحي وزير التموين بالإعلان بأن هذا الخبر ليس صحيح ولا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي من وزارة التموين عن أمر وقرار جديد يخص الزيادة على بطاقات التموين، وكل ما يتداول على صفحات التواصل الإجتماعي ليس له صحة، كما أشار إلى المواطنين بأن لا يتابعو هذه الأخبار التي تؤدي إلى إنتشار الفوضى بالمجتمع ووضح مصلحي بأن في حالة إصدار أي قرار جديد، سوف يتم الإعلان عنه بمؤتمر رسمي من وزارة التموين من قبل صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة.

توفير السلع الغذائية بمنافذ التموين لشهر أكتوبر 2023

قامت وزارة التموين بتوفير السلع الغذائية بمنافذ البيع التابعة لوزارة التموين، وسيتم صرف مقررات التموين بداية من يوم الأحد المبقل بشهر أكتوبر، حيث قامت وزارة التموين توفير العديد من السلع الأساسية لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال المنافذ المتوفرة لصرف التموين والتي تبلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى المحافظات بالجمهورية، ويتم صرف السلع بالدعم الحكومي كما تتوفر أيضا اللحوم المجمدة والطازجة إضافة إلى الدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، وتتميز بجودتها تحت مراقبة وزارة التموين وتتوفر بكميات هائلة لتلبي إحتياجات المواطنين وهذه الخدمة توفرها الوزارة بأسعار أقل من الأسعار التي توجد بالأسواق، لمساعدة المواطنين وتخفيف الحمل عنهم في ظل ظروف المعيشة والأسعار العالية التي يشهدها السوق المصري، كما إنها توفر أيضا بالمنافذ حلوى المولد والتي تقدمها بأسعار منخفضة، وتتميز بجودتها تخفيفا على المواطن والتي ينخفض سعرها عن الحلوى الموجودة بالسوق بنسبة %25 عن السوق المحلي.