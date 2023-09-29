قصة عشق مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 39 Yalı çapkını مترجمة للعربية

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 39، نجح مسلسل الطائر الرفراف في جذب عدد كبير من المشاهدين في الآونة الأخيرة حيث يعتبر المسلسل من أشهر المسلسلات التركية، ومن المقرر أن يتم بث الحلقة 39 من مسلسل طائر الرفراف اليوم الجمعة، كما سيتم بث حلقات جديدة من المسلسل أسبوعيًا، وهذه هي المرة الأولى التي يُعرض فيها المسلسل منذ الحلقة الأولى من مسلسل الرفراف قبل أسبوعين.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 39

سيتم عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 39 الموسم الثاني على قناة ستار تي في اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا، وقد حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي حيث أنه الأكثر مشاهدة في تركيا والدول العربية، خاصة مع انطلاقة المسلسل نسب مشاهدة كبيرة.

يتم بث مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 39 على قناة ستار تي في التركية وهي المسؤولة عن البث الأصلي للمسلسل، يمكنكم متابعة المسلسل مترجما إلى اللغة العربية على منصة شاهد التي تبث المسلسل على القناة الأصلية التي تم بث العرض لاحقا، مترجمة إلى العربية ومدبلجة باسم فريد.

يتم أيضًا بث المسلسل مجانًا على منصة Dailymotion، ويتم إيقاف “قصة عشق” أحيانًا بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، ولكن يمكن تنزيل المسلسل مجانًا فور بثه مجانًا، كما يبث الجمعة على قناة ستار.

تدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل “الرفراف” بعد زواج فريد وسيران الذي يواجه زواجهما العديد من العقبات، ويبدأ الموسم الثاني بزواج الاثنين، كأول عمل في تركيا والدول العربية التقييمات مرتفعة.