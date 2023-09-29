تحميل جدول أسماء المستحقين العلاوات الخمس 2023 “nosi.gov.eg” أعرف بسرعة أسمك منهم ولا ايه

كشف أسماء المستحقين العلاوات الخمس ويتساءل الكثير من المواطنين في مصر خلال الساعات الأخيرة عن كشف أسماء المستحقين العلاوات الخمس وذلك بعد تأجيل الدعوى القضائية الخاصه بالعلاوه تم ترحيلها الي يوم الخميس والتي تعمل على صرف 80% من العلاوه الدوريه للمتقاعدين أو أصحاب المعاشات وسوف نوضح لكم هذه المقالة كيفيه الاستعلام عن أسماء المستحقين العلاوات الخمس .

جدول أسماء المستحقين العلاوات الخمس 2023

يتطلع فئه كبيره من المواطنين في التعرف علي كشف أسماء المستحقين العلاوات الخمس حيث جاء في القانون الصادر بخصوص صرف العلاوات الخمس سوف يتم صرف الزيادة التي تم اضافتها الى معاش الأجر المتغير لاصحاب المعاشات المستحقه من بدايه 1 يوليو 2006 بنسبة 80% من قيمه العلاوات التي لن يتم ضمنها الي الأجر الأساسي كما أوضحت الهيئه العامه للتأمينات الاجتماعية بأنه سوف يتم صرف العلاوات الخمس علي هيئه دفعات مع بدايه عام 2006 وان تكون الزيادة المستحقه لجميع المنطبق للضوابط على الدعم الي جانب الي صرف المعاشات سيوافق 1 من اكتوبر أن يتم صرف الدفعه الجديده من العلاوات الخمس ومن المتوقع في شهر ديسمبر وذلك لجميع المواطنين المستفيدين من العلاوات الخمس خلال الفترة الحالية .

رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للعلاوات الخمس