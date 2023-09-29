المباني فتحت تاني زغاريط لأخر القرية” اعرف رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 واهم المستندات المطلوبة

هناك الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة رسوم تراخيص البناء الجديدة التي جاءت بموافقة المجلس المحلي المختص، وأيضا أهم المستندات المطلوبة للبناء في المدن والقرى حيث جاء هذا القرار الجديد نجدة للكثير من المواطنين الذين يرغبون هدم منازلهم القديمة وبناء منازل جديدة، وإضافة إلى الذين يرغبون في تعلية المنزل بدور زيادة، لذلك سوف نوفر من خلال هذا المقال كل المعلومات اللازمة لهذا الموضوع.

اعرف رسوم تراخيص البناء الجديدة 2023

لإستخراج ترخيص بناء يجب على المواطن أن يقوم بتسديد بعض الرسوم الخاصة بإستخراج الترخيص للمباني تختلف من رسوم بناء منزل خاص أو من رسوم بناء لمشروع، مثل بناء العمارات وقام المجلس المحلي بتحديد الرسوم الأتية:

يدفع المواطن رسوم تصل إلى 2000 ليتم الموافقة على الموقع الذي ترغب بالبناء عليه سواء كانت أرض لمنزل أو أرض لبناء مشروع عليها، أما بالنسبة لرسوم مساحة الأرض يتم مقايسة الأمتار التي سيبنى عليها المنزل أو المشروع ويدفع على كل متر مربع جنيه واحد على مساحة الأرض المخصصة وتكون بحد أقصى 200 ألف جنيه مصري رسوم للفحص والأعتماد، وتختلف الرسوم على حسب نوع البناء مثل رسوم مكتب الهندسة ويدفع قسط للتأمين الإجتماعي من مبلغ التكلفة بنسبة %2.5 ، ورسوم 20 جنيه كرسم تحسين للطابق الأرضي من مساحة الأرض، إضافة إلى دفع مبلغ 700 جنيه تصاريح للهندسة ومبلغ 200 جنيه لشهادة متغير المساحة.

المستندات المطلوبة لإستخراج ترخيص للبناء الجديد 2023

لإستخراج ترخيص بناء يجب على المتقدجم أن يوفر المستندات التي تحدد من المجلس المحلي لإستخراج الترخيص وهي كالأتي:

يقدم المواطن بيان صلاحية ويشترط أن يكون ساري وهذا البيان يضم الأصول والمواصفات القياسية المصرية التي يتم الإعتراف بها من الدولة، إضافة إلى تسجيل من الشهر العقاري لقطعة الأرض وهذا للمدن أما للقرى يكتفي بصحة توقيع فقط، صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك وتقديم عقد مقاولة من المهندس وإضافة إلى ذلك شهادة إشراف وتوفير رسم هندسي تفصيلي يوضح جميع التفاصيل الخاصة بقطعة الأرض، ويشترط أن يقوم المتقدم بتوفير إيصال بدفع المبالغ المطلوبة عند إستخراج الترخيص.