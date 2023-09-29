الرابط الرسمي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر اكتوبر 2023 عبر موقع التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ارتفعت عمليات البحث الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وخصوصا قرب نصف كل شهر ميلادي، وذلك يعود إلى مدى استفادة مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء البلاد من معاش تكافل وكرامة، وقد ارتفعت قيمة هذا المعاش بناء على قرارات اتخذها السيسي، وسوف نستعرض عبر الفقرات التالية كيفية الاستعلام عن هذا المعاش، تابعونا لمعرفة المزيد.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

في إطار حديثنا عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، تم زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة الشهري وذلك بعد أن أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الذي عقد في المنيا الجديدة قبل حوالي أربعة شهور، وقد أصدر عدة قرارات هامة خلال هذا المؤتمر، ومنها:

زيادة نسبة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من إبريل الماضي.

زيادة قيمة معاشات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%.

ارتفاع الحد الأدنى للرواتب للعديد من الفئات، بما في ذلك العاملين بالدولة.

قيمة معاش تكافل وكرامة

وسوف نستعرض زيادة معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من شهر إبريل الماضي، وفقًا للتفاصيل التالية:

تمت زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه إلى 625 جنيهًا شهريًا.

تمت زيادة معاش المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.

ازداد معاش تكافل وكرامة لذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.

كما ارتفع قيمة معاش كرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه شهريًا.

كما أن تلك الزيادات تهدف إلى تحسين الدعم المقدم للمستفيدين وزيادة المساعدة التي تساهم في تحسين جودة حياتهم.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وإذا كنت من ضمن المستفيدين من هذا المعاش يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال عدة خطوات، هي:

النقر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

انقر على “استعلم عن نتيجتك”.

ستتاح لك صفحة الاستعلام.

اكتب الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم للبرنامج.

انقربعد ذلك على أيقونة “استعلام” للحصول على النتيجة.

هذه الخطوات ستمكنك من معرفة ما إذا كنت مشمولًا ببرنامج تكافل وكرامة أم لا.