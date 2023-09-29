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لو منهم أنفد بجلدك “الفئات المعافين من المصاريف الدراسية 2023-2024” .. جدول بالأسماء تحميل pdf
مصروفات المدرسة للصفوف الاولي جميعا من كلمات المفتاحية التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث العالمية بالتزامن مع فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم الالكتروني رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وظهور تنسيق المدارس الثانوية في جميع محافظات.
الفئات المعافين من المصاريف الدراسية 2023-2024
- الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020
- أبناء شهداء 25 يناير
- أبناء الأسر المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمه من وزاره التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع انواعها وذلك بعد التقديم
- الكلاب الايام الأب الغير قادرين
- الطلاب الملتحقين بدور الرعاية
- مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة باختام شعار الجمهورية مدرجا بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية أبناء المكفوفين مهاجر العائله والمطلقة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا من غير قادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمده عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة الاجتماعية بشكل سنوي
- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي
- وتخفيض نسبة 50% لأبناء المعلمين في التربية والتعليم سواء في الخدمة أو على معاش التضامن الاجتماعي ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية لمختلف مراحل التعليم العام والفني المنصوص عليه في قرار الوزارة رقم 141 لسنة 2022 ويسير هذا التخفيض على الرسوم المقررة بالقوانين
- ابناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
- طلاب مدارس بعض المحافظات مثل أبو رماد في البحر الاحمر ومدارس شمال سيناء والطلاب المتقدمين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدار المحافظات الأخرى