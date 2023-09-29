لو منهم أنفد بجلدك “الفئات المعافين من المصاريف الدراسية 2023-2024” .. جدول بالأسماء تحميل pdf

مصروفات المدرسة للصفوف الاولي جميعا من كلمات المفتاحية التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث العالمية بالتزامن مع فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم الالكتروني رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وظهور تنسيق المدارس الثانوية في جميع محافظات.

الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020

أبناء شهداء 25 يناير

أبناء الأسر المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمه من وزاره التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع انواعها وذلك بعد التقديم

الكلاب الايام الأب الغير قادرين

الطلاب الملتحقين بدور الرعاية

مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة باختام شعار الجمهورية مدرجا بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية أبناء المكفوفين مهاجر العائله والمطلقة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا من غير قادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمده عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة الاجتماعية بشكل سنوي

طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي

وتخفيض نسبة 50% لأبناء المعلمين في التربية والتعليم سواء في الخدمة أو على معاش التضامن الاجتماعي ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية لمختلف مراحل التعليم العام والفني المنصوص عليه في قرار الوزارة رقم 141 لسنة 2022 ويسير هذا التخفيض على الرسوم المقررة بالقوانين

ابناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك