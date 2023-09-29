“فيها حبس وغرامة” هؤولاء الأشخاص أصحاب تلك البطاقات إمكانية سرعة التوجه إلى السجل المدني تحذير مهــم من الداخلية

أصحاب تلك البطاقات للسجل المدني يعتبر تجديد البطاقة من الأمور الهامة التي يبحث عنها آلاف المواطنين داخل محافظات مصر، حيث يبحث الكثيرين عن الطريقة الإلكترونية التي يتم من خلالها تجديد البطاقة دون الحاجة بذل مجهود في الوقوف داخل طوابير الانتظار وتوفير الكثير من الوقت والجهد خاصة لأصحاب الأعمال والأشغال الذين لا يستطيعون ترك عملهم لفترات طويلة؛ لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن أمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ تسهيلاً على المواطنين ومنع التزاحم داخل المصالح الحكومية المعنية بتجديد بطاقة الرقم القومي.

أصحاب تلك البطاقات للسجل المدني

يتطلب تجديد بطاقة الرقم القومي اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والسريعة والتي يستطيع الجميع ممن ينطبق عليهم شروط التجديد عبر الموقع الإلكتروني التقديم على التجديد بشكل فوري من خلال الخطوات التالية: أولاً يتم الدخول عبر الصفحة الرسمية لموقع السجل المدني، بعد ذلك اختيار ايقونة تجديد بطاقة الرقم القومي، وتسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بطالب الخدمة واستيفاء جميع البيانات بشكل صحيح ودقيق، قم بتحديد واختيار الطريقة الإلكترونية المناسبة لسداد الرسوم المطلوبة لتجديد بطاقتك الشخصية سواء عبر الدفع الإلكتروني أو عبر نظام فوري السداد النقدي عند الاستلام، بعد الانتهاء يتم الضغط على ايقونة الموافقة التي تظهر أمامك على الشاشة والتي يتم من خلالها استكمال باقي خطوات الخدمة وتحديد موعد الاستلام.

شروط تجديد البطاقة إلكترونياً

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يريد تجديد البطاقة عبر الموقع الإلكتروني، حيث أعلنت الوزارة بشكل مسبق عن فرض مجموعة من الغرامات على المواطنين ممن انتهت مدة تجديد البطاقة لهم في الميعاد المحدد، وهو من الأمور التي جعلت الوزارة تحرص على تسهيل تجديدها بشكل إلكتروني ضمن شروط يتم يجب توافرها ويتم الموافقة على التجديد الإلكتروني من خلالها وهي: اولاً يجب أن تكون بيانات البطاقة الشخصية المطلوب تجديدها إلكترونياً مطابقة تماماً مع جميع البيانات المسجلة داخل مكاتب السجل المدني مثل الاسم بالكامل ومحل الإقامة كما هو ومحل المهنة، وأن تكون الحالة الاجتماعية كما هي ولم تتغير، ثانياً يشترط عدم المطالبة بتعديل أي بيانات داخل بطاقة الرقم القومي التي يطلب تجديدها.