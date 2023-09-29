العيال طايرة وهتتجنن من الفرحة”.. التعليم تكشف تأجيل الدراسة وحقيقتها بعد ظهور المتحور الجديد

تأجيل الدراسة ظهور المتحور الجديد مع ظهور المتحور الجديد من كورونا داخل مصر بدء الكثيرين في التساؤل حول تأجيل الدراسة؛ لتتردد الكثير من الشائعات والأقاويل التي توضح ضرورة تأجيل الدراسة مع ظهور هذا المتحور الجديد وتخوف أولياء الأمور نحو هذا الموضوع الشائك خاصة مع عودة المدارس والازدحام والتكتل الكبير في أعداد الطلاب داخل عدد كبير من المدارس الحكومية، إلا أنه لم يأتي إعلان رسمي يوضح حقيقة هذا الأمر حتى الأن ولم يثبت بشكل رسمي أي قرار تأجيل على أن تكون بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر.

تأجيل الدراسة ظهور المتحور الجديد

مع ظهور حالة من الترقب الشديد لجميع الطلاب وأولياء الأمور حول ظهور المتحور الجديد من كورونا وحقيقة تأجيل الدراسة، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه لا يوجد حتى الأن دليل علمي يؤكد خطورة المتحور، لأنه رغم ظهور المتحور في مصر إلا أنه لا يؤدي إلى دخول المستشفيات ونفى وجود أي حالات وفاة بسبب المتحور، كما أوضح الدكتور أنه لا يتطلب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطلبها كوفيد 19 ولكن يجب ارتداء الكمامة داخل الأماكن المزدحمة منعاً لانتقال العدوى التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي، وأكد انه لا حاجة للقلق بشأن عودة الطلاب إلى المدارس وأنه لا يوجد أي خطورة من ذلك على الطلاب أو طاقم العمل من المدرسين.

حقيقة تأجيل الدراسة مع ظهور المتحور الجديد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم المصري أنه لا صحة من تأجيل الدراسة لهذا العام وأن كل ما يثار هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أكد أن بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد بداية من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 على أن تنتظم الدراسة بشكل دقيق عبر الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للعام الجديد لجميع صفوف ومراحل التعليم الأساسي والتعليم الجامعي وفق الجدول ولا يوجد أي تغيير قد حدث، كما أشار مسؤولي الشؤون الصحية أن المتحور الجديد ضعيف ويمكن علاجه بطريقة سهلة وبسيطة لا حاجة إلى المستشفى إلا في حالة الضيق التنفسي فقط، وهو ما يبعث الطمأنينة في قلوب أولياء الأمور.