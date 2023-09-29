بعد ترشيح أكثر من 100 منتخب “خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية” .. أعرف لجنتك فين بالظبط

خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية، تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على المواطنين معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية للمشاركة بشكل إلكتروني للمشاركة في الانتخابات وذلك بدايةً من تطوير موقع الهيئة الوطنية لكي يتحمل 180 ألف مستخدم في ذات الوقت وذلك من أجل سهولة وصول المواطنين إلى أماكن لجانهم الانتخابية، حيث قام الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير رابط لمعرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الرقم القومي.

خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية

يمكنك بكل سهولة معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية التي تقوم بالانتخاب فيها بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط https://www.elections.eg/

ثم بعد ذلك اضغط على تبويب استعلم عن موقفك الانتخابي.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور لجنتك الانتخابية.

تستطيع تغيير اللجنة الانتخابية عن طريق الضغط على أيقونة طلبات وكتابة الرقم القومي لتعديل لجنتك بكل سهولة.

فئات لا يحق لها التصويت في انتخابات الرئاسة

بعد أن قمنا بالتحدث عن خطوات معرفة اللجنة الانتخابية سنقوم بالتحدث عن الفئات التي لا يحق لها التصويت في انتخابات الرئاسة وهم: