لأصحاب المعاشات هللوا وانبسطوا”.. يدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة المنتظرة من الجميع مليار مبروك

يتزايد التساؤلات حول صرف المعاشات لشهر أكتوبر بالزيادات الإستثنائية الجديدة ولكن حتى الآن لا يعرف حقيقة الأمر، لذلك كشف الدكتور محمد عياط وزير المالية عن هذا الموضوع مما أشار إلى مضاعفة المنحة الإستثنائية ل 11 مليون مواطن مصري، لتصبح قيمة المنحة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، وأشار بأن التكلفة لهذا القرار الجديد يبلغ 32 مليار جنيه مصري وتتحملها التأمينات والمعاشات.

هل سيتم تطبيق الزيادة الإستثنائية للمعاشات 2023

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات من خلال مكالمة هاتفية تمت مع برنامج يحدث في مصر، حيث أعلن عن القرار الجديد للزيادة الإستثنائية للمعاشات سوف يتم صرف شهر أكتوبر دون الزيادة الإستثنائية، علما بأن القرار لم يصدر حتى الآن بشكل رسمي وسيتم صرف الزيادات في الشهر المقبل، وهو شهر نوفمبر حتى إصدار القرار بشكل رسمي ليستطيع أصحاب المعاشات صرف الزيادة الإستثنائية في نوفمبر القادم، وسيتم صرف الزيادة لشهر أكتوبر ونوفمبر معا وسيتم صرف 600 جنيه للمستفيدين من المعاشات، وهي قيمة الزيادة لشهر أكتوبر ونوفمبر حيث أعلن عن موعد صرف المعاشات لشهر أكتوبر بداية من يوم الأحد القادم الموافق 1 من شهر أكتوبر.

جدول صرف المعاشات شهر أكتوبر 2023

تنظم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي جدول لتنظيم صرف المعاشات للحد من التزاحم الذي يحدث على أماكن الصرف، وللحد من إنتشار الأمراض بحسب الفئة المحدد لها صرف المعاش وهي كالأتي:

يبدأ صرف المعاشات لأصحاب المعاشات التي تحصل على معاش بقيمة 1000 جنيه مصري بداية من يوم الأحد الموافق 1 من شهر أكتوبر القادم إلى اليوم الثاني بالشهر، أما بالنسبة للفئة الثانية التي تحصل على معاش بقيمة 2000 جنيه يصرف لهم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر أكتوبر وحتى اليوم الرابع من شهر أكتوبر، أما الفئة الثالثة التي تحصل على معاش 3000 جنيه مصري يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر وحتى اليوم السادس من نفس الشهر، وتوفر الوزارة الكثير من أماكن الصرف مثل ماكينات الصرف الآلي والبنوك ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية الخاص بأرقام الهواتف إضافة إلى خدمات شركة فوري فكل هذه الأماكن متاحة لصرف المعاشات.