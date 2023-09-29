لأصحاب المعاشات افرح وغني اغنيتك مبروك”.. بالزيادة الكبيرة الجديد صرف معاشات أكتوبر 2023 بالمنحة الاستثنائية في هذا التوقيت”..

أعلن الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات جديدة تخص المعاشات ومنها زيادة المعاشات للزيادة الإستثنائية بقيمة 300 جنيه مصري، وهذا ما تم ذكره من سيادة الرئيس من خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمدينة بني سويف، وأشار بأن الدولة تحرص دائما على دعم المواطن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتخفيف العبء عنهم.

بالزيادة الكبيرة الجديد صرف معاشات أكتوبر

بعد القرار الذي جاء بناءا على أمر من السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي وافق مجلس الوزراء على القرار الجديد الذي يخص الزيادات الإستثنائية الخاصة بالمعاشات ،علاوة للمواطنين المستحقين للمعاشات لغلاء المعيشة وجاء القرار بزيادة المعاشات للمستفيدين لتصيح 600 جنيه مصري بدلا من 300 جنيه مصري، الأشخاص المستفيدين من هذا القرار يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، وتصرف هذه المحنة للمستفيدين وجاءت هذه القرارات بتعديل القانون رقم 148 لعام 2019 وهو قانون التأمينات الإجتماعية للمعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات للمنحة الإستثنائية 2023

بعد قرارات التي جاءت بزيادة المنحة الإستثنائية وهي زيادة المعاشات بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، حيث جاء القرار بأن سوف يتم صرف الزيادة بشهر نوفمبر بدلا من شهر أكتوبر، لإنه حتى الأن لا يتم إصداره بصورة رسمية وسيتم صرف الزيادة لشهر أكتوبر ونوفمبر في شهر نوفمبر، حيث سيحصل أصحاب المعاشات على زيادة بالمعاشات مبلغ 600 جنيه وهي قيمة الزيادة للشهرين، ولكن سيتم صرف معاش شهر أكتوبر بداية من اليوم الأول من شهر أكتوبر وهو اليوم الموافق الأحد القادم حتى اليوم السادس من شهر أكتوبر.

أماكن صرف المعاشات لشهر أكتوبر 2023

قامت وزارة المالية بتحديد أماكن الصرف للمستحقين من المعاشات تسهيلا لعمليات الصرف، وللحد من عملية التزاحم التي تحدث أثناء صرف المعاشات وهذا يحد أيضا من إنتشار الأمراض ومن هذه الوسائل الأتي:

وفرت الوزار ماكينات الصرف الآلي التي تنتشر بجميع المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري الخاصة بكل محافظة ويتم صرف المعاشات أيضا من فروع بنك ناصر الإجتماعي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وإضافة إلى ذلك منافذ شركات فوري.