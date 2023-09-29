الان PDF كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، تقدم حوالي 300,000 شخص بطلبات للحصول على الدفعة الاجتماعية الأخيرة، تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة في البلاد، وذلك خصوصًا في ظل الركود الاقتصادي الذي يؤثر على العالم بأسره، ولاحظت الوزارة أهمية تحقيق الشروط المطلوبة للتأهل لهذه الرعاية وقد أعلنت عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 الوجبة الاخيرة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تم تحديد مجموعة من الشروط الضرورية للتأهل للرعاية الاجتماعية في عام 2023 في العراق. يتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. يجب أن يكون لديه أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل. يجب أن يكون عمر المتقدمين بين 18 و60 عامًا للرجال وبين 15 و55 عامًا للسيدات. يجب أن يكون المتقدم مسجلًا مسبقًا في وزارة الشؤون الاجتماعية. يجب أن لا يكون لديهم ممتلكات أو تأمين صحي أو اجتماعي.

تم الإعلان عن أسماء المستحقين للدعم الاجتماعي في الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، وتم نشر أسماء الأسر المستفيدة من رواتب الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في محافظة ديالى، حيث بلغ عددهم 64 ألف أسرة، بواسطة وزارة الرعاية الاجتماعية، مع تحديد مواعيد للاستلام والحصول على بطاقة الكي كارد.

تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

يمكن لأي شخص الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 الوجبة الاخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: