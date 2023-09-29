نص مرتبك طاير منك”.. خصم نصف المرتب لموظفي الحكومة في تلك الحالات في قانون الخدمة المدنية الجديد عشان متقولش معرفش

خصم نصف المرتب لموظفي الحكومة هناك الكثير من الأقاويل حول خصم جزء كبير من المرتب لذلك أوضح قانون الخدمة المدنية الجديد بأن هناك حالتين من الموظفين تقوم الهيئة بخصم جزء كبير من المرتب الخاص به، ويمكن أن يخصم منه المرتب بالكامل ومن خلال هذا المقال المقال سوف نتحدث عن هذه الحالات التي يفرض عليها العقوبة.

خصم نصف المرتب لموظفي الحكومة 2023

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد الحالات التي سوف تحرم من نصف مرتبها في حالة إرتكاب الموظف هذه الأشياء التي سوف نذكرها في هذه الفقرة، وهما حالتين تقوم الهيئة بخصم جزء كبير من المرتب أو حرمه من المرتب بالكامل وهما كالأتي:

الحالة الأولى عندما تنص المادة رقم 27 من قانون الخدمة المدنية الجديد على أن يتم عرض أمر الموظف الذي ينشأ عنه تقريران سنويان بشكل متتالي بمرتبه الضعيف على لجنة الموارد البشرية، وهذا لنقله لوظيفة ثانية ملائمة له ولا تتجاوز مدتها عام، وإذا ظهر بإنه غير مناسب لهذه الوظيفة بطريقة مرضية فسيتم خصم نصف مرتبه لمدة 6 أشهر متتالية، والحالة الثانية هو إذا تعرض الموظف للحبس إحتياطيا أو تم سجنه لفترة معينة يوقف عن العمل بقوة القانون بالخدمة المدنية، ويتم خضم نصف مرتبه إذا صدر له حكم غير نهائي أو حبس إضافي يحرم من مرتبه نهائيا، ولا يستطيع الحصول عليه مرة أخرى ويتم عرض الموظف على السلطة المختصة بالعمل بعد العودة إلى العمل، ليتم تنفيذ التأديب عليه وفقا لما صدر من المادة رقم 63 من القانون وهذا إذا لم يتم فصله من الخدمة نهائيا.

معرفة الفرق بين الخصم للمرتب والجزاء

هناك الكثير من الموظفين لا يدركون ما هو الفرق بين الخصم والجزاء لذلك سوف نوضح لكم الفرق بينهما وهو كالأتي:

أولا الخصم هو خصم جزء من المرتب عندما يقوم الموظف بالغياب عن العمل، وهذا يتم خصمه من قيمة المرتب اليومي وما ترتب عليه من أجور متغيرة وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، ثانيا الجزاء وهو خصم جزء من مرتب الموظف بالراتب الأساسي فقط ولا يتم الخصم من الأجور المتغيرة والحوافز والجهود غير العادية.