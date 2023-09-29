يلا ياعم بلاش تضيع وقت تاني.. الاعلان 18 شقق الاسكان احجز وحدتك شقة بمقدم 25 ألف في أخلى مكان تتمناه

حجز شقق الإسكان الإعلان 18 أوضح مسؤول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه اقترب الانتهاء الكامل من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي والتي تم الإعلان عنها بشكل مسبق للإعلان 18 وسوف يتم فتح باب الحجز مع نهاية العام الحالي 2023 أو مع بداية العام 2024، على أن يكون حجز الشقق لفئات محددة من المواطنين وهم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، على أن تكون شقق الإسكان التي سوف يتم طرحها بمقدم 15ألف جنيه للشقة التي تكون مساحة 75 متر مربع، ومقدم 22 ألف جنيه للشقق التي تكون مساحتها 90 متراً.

حجز شقق الإسكان الإعلان

18تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي التي يقدمها صندوق الإسكان والتمويل العقاري من أهم الموضوعات التي يبحث عنها أعداد كبيرة من المواطنين، باعتبارها فرصة كبيرة للكثير من المواطنين من محدودي الدخل؛ للحصول على شقة مدعومة من الدولة حيث يتم طرح هذه الشقق في عدد كبير من المدن والمحافظات المصرية داخل القاهرة وخارجها بتشطيب كامل وتكون جاهزة للسكن مباشرة فور الاستلام.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الاسكان الإعلان 18

يحتاج المواطن المستحق للحصول شقق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الأوراق والمستندات الشخصية للموافقة على الحجز وهي إحضار صورة البطاقة أو جواز السفر، مع توفير بيان رسمي للراتب الشهري الذي لا يتخطى الحد الأدنى الذي تم تحديده من قبل الصندوق، وتقديم صورة من الكشف البنكي للتحقق من القدرة على سداد أقساط الشقة في موعدها، مع 2 من الصور الشخصية الحديثة للمتقدم.

شروط الحصول على شقق الإعلان 18

وضع الصندوق الاجتماعي للإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على حجز شقة داخل إعلان 18 الذي يوفر مجموعة من الشقق المدعومة كاملة التشطيب، أولاً يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كما يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز سن 21 عام، ويشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من مشروعات الأسكان الاجتماعي السابقة، وأخيراً يجب استيفاء جميع المستندات المطلوبة والتي تثبت أحقية المتقدم في الحصول على الشقة ضمن شروط الاستفادة.