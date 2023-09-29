كلها هتركب احلى عربيات” .. الان شوف أرخص سيارات أوتوماتيك في مصر بسعر350 ألف جنيه بحالة الجديدة

هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في شراء سيارات جديدة ولكن يكون العائق لهم هي الأسعار الخرافية لأنواع عديدة من السيارات، لذلك يتجه الكثير من الأشخاص لشراء السيارات المستعملة مما يتوفر مجموعة من السيارات بالسوق المصري، وهي سيارات أتوماتيك ولا يتجاوز سعرها ال 350 ألف جنيه حيث إنها تكون بحالة جيدة.

أرخص سيارات أوتوماتيك في مصر

يتوفر لدينا ثلاث أنواع من السيارات المستعملة والتي تتميز بحالتها الجيدة وأسعارها التي تكون في مستوى الجميع ومنها الأتي:

النوع الأول هي سيارة فورد فوكس موديل 2007 فهي تتميز بالمواصفات الرائعة مثل لونها الفضي الذي يعشقه الكثير من الأشخاص، ولديها محرك بسعة 1600 سي سي كما إنها يوجد بها ناقل الحركة الأوتوماتيك الذي يبحث عنه الكثير، وإضافة إلى ذلك إنها تقطع مسافة كبيرة وهي 270 ألف كيلو متر ورخصتها سارية لمدة سنتين ونصف وسعرها يبدأ من 270 ألف جنيه مصري، أما النوع الثاني هي سيارة مرسيدس E230 السيدان موديل 1989، ومواصفاتها تتميز بلونها النبيتي ومحرك السعة تسع 2800 سي سي أما ناقل المحرك يكون أوتاماتيكي وتقطع مسافة 200 ألف كيلو متر، ورخصتها سارية حتى نهاية 2024 ويبدأ سعرها من 290 ألف جنيه مصري، والنوع الثالث هو سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 ومواصفاتها تتميز بلونها النبيتي، ومحرك السعة لها 1600 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي، وتقطع مسافة 120 ألف كيلو متر ورخصتها سارية لمدة سنتين وسعرها يبدأ من 310 ألف جنيه.

أنواع سيارات أخرى بالسوق المصري للسيارات المستعملة

يتوفر بالسوق المصري نوعان من السيارات التي تكون بحالتها الجيدة وبأسعارها المميزة وهي كالأتي:

سيارة هوندا HR-V وهي سيارة عائلية موديل 2001 ومواصفاتها تتميز بلونها الفضي ولديها محرك سعته 1600 سي سي، ونوع السيارة SUV وتقطع مسافة 200 ألف كيلو متر إضافة إلى الرخصة التي تكون سارية لمدة عام وسعرها يبدأ من 330 ألف جنيه مصري، أما النوع الثاني هو سيارة جيب ليبرتي موديل 2005 ومواصفاتها لونها رمادي ومحركها بسعة 3000 سي سي، وناقل الحركة أوتوماتيكي وتقطع مسافة أكثر من 999.999 كيلو متر ورخصتها سارية لمدة عام أما سعرها يبدأ من 350 الف جنيه مصري.