براتب 8000 جنيه ومزايا تنافسية.. التقديم في مسابقة البريد المصري الان

أطلقت الهيئة العامة للبريد المصري، مجموعة من الوظائف المختلفة بما تصل إلى نحو 1000 موظف في مختلف القطاعات والتخصصات المطلوبة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن الهئة فعلت رابط التقديم في هذه الوظائف ليتمكن جميع المواطنين والأشخاص المؤهلين من التقديم والإلتحاق بها، إضافة إلى أن ذلك يكون وسط مجموعة من الشروط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

شروط التقدم لمسابقة البريد

هناك مجموعة من الشروط الهامة التي يجب اتباعها من أجل التقديم في وظائف مسابقة البريد كما يلي:-

أن يكون المتقدم حاصل الجنسية المصرية.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل مناسب من أجل التقديم في الوظيفة.

لابد وأن يكون لائق طبيًا وعقليًا.

أن يكون حاصل على التخصص المطلوبة من أجل التقديم في الوظيفة.

لابد وأن يكون لديه الوقت الكافي من أجل إتمام المهام الخاصة بالعمل.

لديه شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

طريقة التقديم في مسابقة البريد المصري

من أجل القيام بالتقديم في مسابقة البريد المصري، لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يجب الذهاب إلى موقع هيئة البريد المصري.

بعدها يتم اختيار الوظائف المتاحة.

ثم يتم اختيار الوظيفة المناسبة.

كتابة جميع الخانات في الإستمارة المطلوبة.

إرفاق المستندات اللازمة والمطلوبة على الموقع.

التأكد من كافة المستندات والمعلومات اللازمة التي تم إدخالها.

مميزات وظائف البريد المصري

تصل رواتب العاملين في هيئة البريد المصري إلى 800 جنيه بالإضافي الحوافز والمميزات التنافسية الأخيرى التي يبحث عنها كل موظف.