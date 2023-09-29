“منصة مظلتي” استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الجديدة 2023 وزارة العمل

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق هو ما يشغل بال الكثير من المواطنين، حيث يقوم العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن تفاصيل إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في الفئة الخامسة من الوجبة التاسعة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها بدأت في نشر أسماء الأشخاص المستفيدين الذين لم يتم الإعلان عنهم بعد في هذه الوجبة التاسعة، فقد تم تقسيم هذه الوجبة إلى عدة فئات بسبب عدد كبير من المتقدمين والمستفيدين، والآن جاري الإعلان عن أسماء الأفراد في الدفعة الخامسة من هؤلاء المستفيدين.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

تمت معالجة كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق بعناية فائقة وتضم قائمة بأسماء المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية، فقد تم تصميم هذه المبادرة لتقديم الدعم اللازم لأولئك الذين يواجهون ظروفًا صعبة، يسرنا أن نعلن أنه تم قبول عدد كبير من الطلبات وتم تأكيد أسماء مئات المستحقين، نود أن نؤكد على أن الكشوفات الخاصة بهذه الدفعة ستكون متاحة على الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية، نشجع جميع المستحقين على التحقق من الكشوفات والتأكد من استلامهم للمساعدة المالية المطلوبة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق يجب اتباع الخطوات التالية: