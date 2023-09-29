“بالكشوفات” أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، حيث ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، تُعتبر هذه المنحة جزءًا من المساعدات التي تقدمها حكومة العراق لعدد كبير من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، قد كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، السيد أحمد الأسدي، عن هذه الكشوفات صباح اليوم الأربعاء.

سيتم توفير جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في هذا المقال، مما يساهم في توعية المواطنين بأهمية الرعاية الاجتماعية وفهم كيفية الاستفادة منها، إن توفير المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا يعد خطوة هامة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق

يُمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، الذي ستقوم الوزارة بالإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، حيث يتم فحص جميع الطلبات المقدمة لهذا البرنامج، يمكنك القيام بهذا الاستعلام عبر الرابط الرسمي للوزارة على الإنترنت.

تسعى وزارة العمل جاهدة لتسهيل عملية الحصول على قائمة الأشخاص المقبولين في برنامج الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يتم التسجيل الإلكتروني والاستعلام عن الأسماء المستحقة بدون أي صعوبات.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل

“للحصول على قائمة الأشخاص المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية عبر منصة ‘مظلتي’، يرجى اتباع الخطوات التالية: