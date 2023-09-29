الدفعة الخامسة.. الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 موقع وزارة العمل العراقي

يتردد صدى بحث مكثف حول الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث يبحث العديد من المواطنين العراقيين بفارغ الصبر عن تفاصيل الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023، وتحديداً في الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفخر بدء إعلان أسماء المستفيدين المتبقين من الوجبة التاسعة، التي اضطرت الوزارة إلى تقسيمها إلى عدة جهات نظرًا لكثرة المتقدمين والمستفيدين، ويجري الآن الإعلان عن أسماء الدفعة الخامسة من هؤلاء المستفيدين.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إعداد قوائم تحتوي على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهي من ضمن المساعدات الاجتماعية في الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة، وأوضحت الوزارة أن أكثر من 300 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على هذه المساعدة الاجتماعية، تم فحص جميع هذه الطلبات والتحقق من تطابقها مع جميع شروط ومعايير الاهتياج التي وضعتها الوزارة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية رابطًا لمنصة “مظلتي” لتوفير معلومات حول المساعدات الاجتماعية بشكل إلكتروني، وفيما يلي الخطوات اللازمة للاستفادة من هذه المنصة: