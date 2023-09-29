تسجيل دخول Ims منصة التعليم الذكي 2023 وزارة التربية والتعليم الاماراتية

تسجيل دخول Ims منصة التعليم الذكي الامارات، يعد التسجيل في هذه المنصة أمرًا ضروريًا للطلاب وأولياء الأمور حيث يساهم في تقدم الطلاب وتفوقهم الدراسي، بالإضافة إلى ذلك يُمكن للمعلمين أيضًا الاستفادة من هذه المنصة لتحسين أدائهم التعليمي وتطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات، ومن خلال التقرير كيفية التسجيل لمساعدة الطلاب.

تسجيل دخول Ims منصة التعليم الذكي الامارات

قام العديد من الطلاب في دولة الإمارات بالبحث عن منصة التعليم الذكي المتاحة لهم في جميع المراحل التعليمية، تُعد هذه المنصة الرئيسية للتعلم وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية للطلاب بكل سهولة ويسر، ويُمكن للجميع التسجيل واستخدامها.

يجب التنويه إلى أن تسجيل دخول منصة التعليم الذكي الامارات مخصصة للطلاب والمعلمين الذين يعيشون في دولة الإمارات، تهدف هذه المنصة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وفعّالة للطلاب حيث يمكنهم التعلم بكل يسر وسهولة من خلالها، تحتوي المنصة على مجموعة شاملة من الأنشطة المدرسية والمواد التعليمية التي يحتاجها الطلاب في دراستهم.

رابط تسجيل دخول بوابة التعلم الذكي lms

للوصول إلى بوابة التعليم الذكي في دولة الإمارات، يمكنك اتباع الخطوات التالية بعناية: