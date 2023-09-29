طرق مشاهدة مباراة النصر والطائي اليوم الجمعة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2023-2024

تتجه أنظار محبي فريق النصر اليوم الجمعة نحو المباراة المرتقبة أمام نادي الطائي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي 2023-2024، حيث يتجاوز فريق “النصر العالمي” فريق “الهلال”، الذي يحتل المركز الأول في الترتيب، بفارق ثلاث نقاط فقط، وإذا حقق فريق “العالمي” الفوز في مباراته، واستمر فريق “الاتحاد” في تعادل أو خسارته في مباراته مع فريق “الفيحاء”، سيتسنى لفريق “العالمي” الصعود إلى المركز الأول في الجدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم، هذا سيكون قبل مباراة الديربي المرتقبة بين الهلال والشباب.

مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

يبدو أن فريق المدرب لويس كاسترو يعيش في أوقات رائعة حيث يستمتع بسلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري ودوري أبطال آسيا، وإضافة تألق النجم كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة الفريق بعد غيابه بسبب الإصابة في مباراة كأس الملك قد أضافت المزيد من القوة والتألق للفريق، هذا يشير إلى أن الفريق يعمل بجدية على تحقيق النجاح والتفوق في المسابقات المختلفة، وربما يكون لديهم آمال كبيرة في تحقيق البطولات في هذا الموسم.

آخر أخبار فريق النصر قبل مواجهة الطائي في دوري روشن السعودي اليوم

بالفعل، يُعتبر غياب عبد الرحمن غريب عن صفوف النصر ضربة قوية للفريق، خصوصًا أنه من العناصر التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي لويس كاسترو بشكل دائم سواء بدأ كأساسي أو كبديل، يشكل كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وساديو ماني إلى جانب غريب تشكيلة هجومية قوية للنصر في الدوري السعودي، هؤلاء اللاعبين يمتلكون مهارات فردية رائعة وقدرات هجومية مميزة، وبالتالي يسهمون بشكل كبير في أداء الفريق وقدرته على المنافسة على البطولات.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الطائي اليوم الجمعة

يُتوقع أن يبدأ مدرب فريق النصر أمام الطائي في الدوري السعودي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، علي لاجامي، إيمرك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفانا، عبد العزيز الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

طرق مشاهدة مباراة النصر والطائي

يتم بث مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC بصيغتين مختلفتين للمشاهدة، يمكنك مشاهدتها مجانًا بجودة “SD”، ولكن إذا كنت ترغب في مشاهدتها بجودة “HD” عالية الوضوح، فيجب عليك الاشتراك.

ستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والطائي هي SSC1 HD وأيضًا SSC1 SD، يمكنك اختيار الجودة التي تفضلها وفقًا لاشتراكك وإمكانيات جهاز التلفزيون أو الكمبيوتر الخاص بك.